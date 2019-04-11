HSBC Genel Müdürü Selim Kervancı hakkında beraat kararı

Anadolu 26. Asliye Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasına, sanık Selim Kervancı ile avukatları katıldı.

Duruşmada savunmasını yapan Kervancı, HSBC Bank Genel Müdürü olarak görev yaptığını belirterek, "Twitter'a girdiğimde Ayşe Arman'ın paylaştığı 'güzel göz at seveceksin' başlıklı bir video gördüm. İçeriğinde ne olduğuna ilişkin herhangi bir beyan bulunmuyordu. Günün yoğunluğunda izleyemeyeceğim için kaydetmek amacıyla retweet ettim. Amacım sadece kaydedebilmek ve sonrasında da günün yoğunluğu bittiğinde de dönüp izlemekti. Zaten o tarihte Twitter'da 30 takipçim vardı. Herhangi bir paylaşım ve yorum yapmadım." ifadelerini kullandı.

Bir vatandaşın söz konusu video ile ilgili hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine soruşturma başladığını kaydeden Kervancı, "Benim herhangi bir hakaret kastım yoktur. Odama giren personelime bile son derece saygılı davranırken bu ülkenin cumhurbaşkanına hakaret etmem söz konusu dahi olamaz. Şikayeti yapan şahıs ya da başkaları sahte mail ile hesap oluşturarak hakkımda karalama kampanyası düzenlemiştir. üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." diye konuştu.