HSBC'ye göre TL'nin değer kaybı Türkiye'de en çok hangi şirketleri etkiler?

TL'nin güçlü bir performans izlemesinden en olumlu şekilde yararlanacak şirketler ise Doğuş, Kardemir, Medical Park, Türk Telekom, Türk Traktör, Coca-Cola ve Migros olarak sıralandı.

Rapora göre Türk Lirası'nın değer kaybına karşı en dirençli olan şirketler BİM, Aselsan, Erdemir, Ford Otosan, Şişecam ve Tofaş.

Raporda şirketlerin bilançolarındaki pozisyonların, kaldıraç pozisyonlarının, gelirlerinin ve maliyetlerinin incelenerek dövizdeki değişikliklerden en çok hangilerinin etkilenmesinin muhtemel olduğu değerlendirildi.

İngiltere merkezli HSBC'nin raporunda, Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık beklenmedik faiz artırımının Türk Lirası üzerinde kısa süreli bir etkisinin olduğu vurgulandı.

Dünyanın en büyük bankalarından HSBC, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 24 Eylül'de aldığı faiz kararının ardından Türkiye'deki şirketlerin Türk Lirası'nın performansından nasıl etkileneceğine dair güncellenmiş bir rapor yayımladı.

2021 yılında bu yıl getirilen sınırlamanın devam etmemesi takdirinde en fazla temettü ödemesi beklenen şirketler ise Erdemir, Tofaş, Enerjisa, BİM, Türk Telekom, Türk Traktör ve Ford Otosan.

Döviz pozisyonları

Çoğu şirketin operasyonel anlamda dövize karşı nötr olduğu ve bundan dolayı döviz dalgalanmalarına karşı büyük ölçüde nötr kaldığı belirtildi. Bu şirketlerin arasında BİM, Şok, Migros, Enerjisa, Turkcell, Türk Telekom ve Arçelik sıralandı.

Şirketlerin bilançolarında taşıdıkları döviz pozisyonlarının değerlendirildiği raporda, en fazla miktarda uzun döviz pozisyonu taşıyan şirketlerin Şişecam, Tekfen ve Aselsan olduğu aktarıldı.

En fazla kısa döviz pozisyonu taşıyan şirketlerin ise Medical Park, Türk Telekom, Coca Cola İçecek ve yatırımcıların doğal kaldıraçlarının dışarıda bırakılması takdirinde Tüpraş olduğu belirtildi.

Raporda, "Faaliyet kârlarındaki toparlanmanın bu yılın ikinci çeyreğinden sonra düşük borçluluk rasyolarına neden olmasını bekliyoruz; ancak TL'nin zayıflığı devam ederse toparlanma sınırlanabilir" ifadesi kullanıldı.