HABER

HSK 17 hakim ve savcıyı daha ihraç etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 15:37 | Son Güncelleme

HSK Genel Kurulunca, FETÖ ile irtibatı nedeniyle 17 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi - Daha önce Van Cumhuriyet Savcısı görevindeyken yaptığı eylemler nedeniyle yürütülen disiplin soruşturması sonucu meslekten ihraç edilen Ferhat Sarıkaya, bu kez FETÖ irtibatı nedeniyle meslekten çıkarıldı

AYLİN SIRIKLI DAL/KEMAL KARADAĞ - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatı nedeniyle 17 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti.

HSK Genel Kurulunun bugünkü toplantısında, FETÖ ile irtibatı, iltisakı ve münasebeti belirlenen hakim ve savcıların durumunu görüşüldü.

İncelemenin ardından 17 hakim ve savcının, FETÖ ile irtibat, iltisak ve münasebet nedeniyle meslekten ihraç edilmesine karar verildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yaşanan süreçte HSK tarafından 4 bin 500'den fazla hakim ve savcı hakkında FETÖ üyeliğinden işlem yapılmış ve bu kişiler meslekten ihraç edilmişti.

İhraç edilenlerin listesi şöyle:

"Ankara Batı Savcısı Ferhat Sarıkaya, Mersin Cumhuriyet Savcısı İdris Turgut, İstanbul Hakimi Caner Kahraman, Manavgat Hakimi Feyza Temizkan, Gebze Hakimi Lokman Kambur, Şanlıurfa Hakimi Yakup Tatlı, Erzurum İdare Mahkemesi Üyesi Sümeyra Anuk, Adana Cumhuriyet Savcısı Mustafa İbrahim Kenanoğlu, Ilgaz Cumhuriyet Savcısı Habip Nişancı, İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi Sayıt Dedebalı, Yatağan Hakimi Ergül Bala, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi Sümeyra Suphandağı, Adana Hakimi Ayşe Atalay, Gaziantep Hakimi Mahmut Yaşar, Mardin İdare Mahkemesi Üyesi Tuba Şule Kızıltoprak, Germencik Cumhuriyet Savcısı Onur Kaya, Çatalca Cumhuriyet Savcısı Muhammed Emin Yeler."

Daha önce Van Cumhuriyet Savcısı görevindeyken yaptığı eylemler nedeniyle yürütülen disiplin soruşturması sonucu meslekten ihraç edilen Ferhat Sarıkaya'nın, bu kez FETÖ irtibatı nedeniyle meslekten çıkarıldığı bildirildi.

Meslekten çıkarma kararının, HTS analiz raporları, dijital materyallerde yapılan incelemeler, ByLock kayıtları, soruşturmalar kapsamında ifadelerine başvurulan hakim ve cumhuriyet savcılarının ifade ve sorgu tutanakları ve soruşturma sürecinde etkin pişmanlıktan yararlananların beyanlarının birlikte değerlendirilmesi sonucu alındığı öğrenildi.

Bu arada, ihraç edilen Gaziantep Hakimi Mahmut Yaşar'ın, dedesinin adına kayıtlı telefon hattından ByLock kullandığı tespit edildi.

Herkes akın akın oraya gitti!Herkes akın akın oraya gitti!
Üstü açık bırakılan rögara düşen yaşlı kadın yaralandıÜstü açık bırakılan rögara düşen yaşlı kadın yaralandı
İşte Türkiye'nin en soğuk ilçesiİşte Türkiye'nin en soğuk ilçesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ hsk HSK Genel Kurulu meslekten ihraç

En Çok Okunan Haberler

Başsavcılık'tan FETÖ açıklaması: Emre Belözoğlu...

Başsavcılık'tan FETÖ açıklaması: Emre Belözoğlu...

'Fuat Avni'den pes dedirten savunma! 'Eşime hediye aldım ve...'

'Fuat Avni'den pes dedirten savunma! 'Eşime hediye aldım ve...'

'Onun kadar popom yok'

'Onun kadar popom yok'

Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu

Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İlkokulda büyük skandal! Bu görüntüler isyan ettirdi

İlkokulda büyük skandal! Bu görüntüler isyan ettirdi

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Kuşadası İlçe Jandarma Komutanı'na FETÖ gözaltısı

Jandarma Komutanı gözaltına alındı!

Polis her yerde bunu yapanı arıyor! Mahalleliyi isyan ettiren olay

Polis her yerde bunu yapanı arıyor!

İşte Türkiye'nin en soğuk ilçesi

İşte Türkiye'nin en soğuk ilçesi

HSK'dan son dakika kararı! 17 hakim ve savcıya FETÖ'den ihraç

İhraç edildiler! Aralarındaki isim dikkat çekti

Abdullah Gül'ün doktoru için istenen ceza belli oldu!

Abdullah Gül'ün doktoru için istenen ceza belli oldu!

Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.