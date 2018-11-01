HSK 2. Dairesi resmen duyurdu! 3'ü de meslekten ihraç edildi

HSK 2. Dairesi, FETÖ'nün sözde "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hakimler Köksal Çelik ile Çetin Sönmez'i meslekten ihraç etti. Ayrıca Şemdinli iddianamesini hazırlayan, açığa alınan eski savcı Ferhat Sarıkaya da meslekten ihraç edildi.

ÖKSÜZ'Ü SERBEST BIRAKAN HAKİMLER İHRAÇ EDİLDİ

HSK 2. Dairesi, FETÖ'nün sözde "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hakimler Köksal Çelik ile Çetin Sönmez'i meslekten ihraç etti.

AÇIĞA ALINAN SAVCI DA İHRAÇ EDİLDİ

Ayrıca Şemdinli iddianamesini hazırlayan, açığa alınan eski savcı Ferhat Sarıkaya da meslekten ihraç edildi.



