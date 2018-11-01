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HSK 2. Dairesi resmen duyurdu! 3'ü de meslekten ihraç edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 16:47 | Son Güncelleme

HSK 2. Dairesi, FETÖ'nün sözde "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hakimler Köksal Çelik ile Çetin Sönmez'i meslekten ihraç etti. Aynı zamanda açığa alınan eski savcı Ferhat Sarıkaya da meslekten ihraç edildi.

HSK 2. Dairesi resmen duyurdu! 3'ü de meslekten ihraç edildi

HSK 2. Dairesi, FETÖ'nün sözde "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hakimler Köksal Çelik ile Çetin Sönmez'i meslekten ihraç etti. Ayrıca Şemdinli iddianamesini hazırlayan, açığa alınan eski savcı Ferhat Sarıkaya da meslekten ihraç edildi.

ÖKSÜZ'Ü SERBEST BIRAKAN HAKİMLER İHRAÇ EDİLDİ

HSK 2. Dairesi, FETÖ'nün sözde "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hakimler Köksal Çelik ile Çetin Sönmez'i meslekten ihraç etti.

AÇIĞA ALINAN SAVCI DA İHRAÇ EDİLDİ

Ayrıca Şemdinli iddianamesini hazırlayan, açığa alınan eski savcı Ferhat Sarıkaya da meslekten ihraç edildi.


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HSK 2. Dairesi FETÖ Adil Öksüz Köksal Çelik Çetin Sönmez Ferhat Sarıkaya

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
melih gökçeke niye dokunamıyorsunuz. yoksa sizemi dokunuyor?
@durankaraman66 Melih konuşursa saraya kadar uzanır iş.Gerçi saraya soruşturma açacak bir savcı yok ülkede.Çıksa da anında FETÖ yaftası yer ihraç edilir.
hala fetö rte ne dedi? saat 19:06'da hava kuvvetler komutanıyla konuştum hava sahasını kapattık, öncesinde ne dedi 21:30'da eniştemden öğrendim ya bırakın masal anlatmayı her tarafınız masal dolu
milletin ahını alan kim olursa olsun sonu böyle
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