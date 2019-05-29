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HSK BAŞKAN VEKİLİ YILMAZ'DAN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN HAKİM MEHMET YOYLU AÇIKLAMASI  

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 17:36 | Son Güncelleme

HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, İstanbul'da avukatla etek boyu tartışması yapan Hakim Mehmet Yoylu'nun HSK kararıyla  tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ilişkin açıklama yaptı.  HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, sosyal medya paylaşımında, Hakim Mehmet Yoylu'nun HSK kararıyla görevden uzaklaştırılmasına ilişkin, "İstanbul  (Anadolu) Adliyesi Hakimi Mehmet Yoylu hakkında yürütülen soruşturma sırasında düzenlenen Müfettiş ön raporu HSK'ya ulaşır ulaşmaz olağanüstü toplanan HSK 2.

İSTANBUL,(DHA)HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, İstanbul'da avukatla etek boyu tartışması yapan Hakim Mehmet Yoylu'nun HSK kararıyla tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ilişkin açıklama yaptı.
HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, sosyal medya paylaşımında, Hakim Mehmet Yoylu'nun HSK kararıyla görevden uzaklaştırılmasına ilişkin, "İstanbul (Anadolu) Adliyesi Hakimi Mehmet Yoylu hakkında yürütülen soruşturma sırasında düzenlenen Müfettiş ön raporu HSK'ya ulaşır ulaşmaz olağanüstü toplanan HSK 2. Dairesince değerlendirilmiş, ilgili hakimin tüm davranışları, önceki disiplin işlemine konu eylemleri nazara alınıp bulunduğu hal üzerine göreve devamının yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceği kanaatine varılarak 2802 sayılı yasanın 77. maddesi uyarınca, tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar vermiştir" ifadelerine yer verdi.

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