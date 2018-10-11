HSK Başkanvekili'nden FETÖ açıklaması: Bitmesi mümkün değil

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kurul'da FETÖ nedeniyle hala işlemleri devam eden hakim ve savcılar var. Şunu diyemem; 'bitti'. Bitmesi mümkün değil zaten. Sürekli etkin pişmanlık nedeniyle, itiraflar yoluyla gelenler oluyor. ByLock içerikleri çözülüyor, bu sebeple gelenler oluyor. Farklı ihbarlar yoluyla gelenler oluyor. Sürekli çalışma var.

'TEFTİŞ KURULU İDDİALARI DEĞERLENDİRİYOR"

Teftiş Kurulu bu iddiaları değerlendiriyor, gerekli araştırmaları, çalışmaları yapıyor. Evvela ihbarın ciddiyeti kurulumuz tarafından değerlendiriliyor. Ciddi bulunanlar, daha geniş araştırma için Teftiş Kuruluna veriliyor. Teftiş Kurulu daha geniş bir araştırma sonunda delilleri çok ciddi bulursa Genel Kurula indiriyoruz, burada değerlendiriyoruz.

'400 HAKİM DAHA GÖREVE BAŞLAYACAK'

Adli yargıda bin 957, idari yargıda 126 hakim ve savcı adayının görev yerleri 16 Ekim'de çekilecek kurayla belirlenecek, avukatlıktan geçirilen 400 hakim daha göreve başlayacak"

