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HSK Başkanvekili Yılmaz: Hakim, kararlarında doğruluk ve tutarlılık göstermeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 12:42 | Son Güncelleme

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, hakimin kimsenin çalışanı olmadığını belirterek, "Hakim davranışlarında olduğu kadar, kararlarında da doğruluk ve tutarlılık göstermelidir.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, hakimin kimsenin çalışanı olmadığını belirterek, "Hakim davranışlarında olduğu kadar, kararlarında da doğruluk ve tutarlılık göstermelidir. Hâkimin, tarafları dışında her yönüyle aynı nitelikte olan davalarda farklı farklı kararlar vermesi, adalete olan inancı zayıflatacağı gibi hukuki güvenliği de ortadan kaldıracaktır" dedi.

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Hakimin yargılama bağlamında bir hiyerarşi içerisinde olmadığı gibi kimsenin çalışanı da olmadığını söyleyen Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hakimin karar verme yetkisindeki amiri; hukuk, adalet duygusu, akıl süzgeci ve hukuk mantığı ile donanmış, ifsat edilmemiş, hür ve temiz vicdanıdır. Hakim davranışlarında olduğu kadar kararlarında da doğruluk ve tutarlılık göstermelidir. Hâkimin, tarafları dışında her yönüyle aynı nitelikte olan davalarda farklı farklı kararlar vermesi, adalete olan inancı zayıflatacağı gibi hukuki güvenliği de ortadan kaldıracaktır. Hakim her konuda, yer zaman ve koşul gözetmeksizin konuşan, gönlüne geleni yapan, istediği gibi yaşayan sıradan bir insan değildir. Hakimin özgürlüğü lisanında değil, kalemindedir. İlle de söz söyleyecekse, yeri mahkeme, konusu adaletin kalbidir. Unutma; Kıyamet günü Allah’ın gölgesinde öncelikli olarak şu kimseler yer alacaktır; hak kendisine sunulduğunda hakkı kabul edenler, kendilerinden istenildiğinde cömertçe harcayanlar ve insanlar arasında hükmettiklerinde kendilerini onların yerine koyup tarafsız hüküm verenler."

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)-

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