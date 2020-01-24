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  4. HSK Başkanvekili Yılmaz: "Şu anda 400 hakim savcı ile ilgili devam eden soruşturma var. Adalet müfettişlerimizce bütün belge ve bilgiler toplanıyor."

HSK Başkanvekili Yılmaz: "Şu anda 400 hakim savcı ile ilgili devam eden soruşturma var. Adalet müfettişlerimizce bütün belge ve bilgiler toplanıyor."

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 12:06 | Son Güncelleme

HSK Başkanvekili Yılmaz: "Şu anda 400 hakim savcı ile ilgili devam eden soruşturma var. Adalet müfettişlerimizce bütün belge ve bilgiler toplanıyor."


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