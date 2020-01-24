-
Haberler
-
HABER
-
Güncel
-
HSK Başkanvekili Yılmaz: "Şu anda 400 hakim savcı ile ilgili devam eden soruşturma var. Adalet müfettişlerimizce bütün belge ve bilgiler toplanıyor."
HSK Başkanvekili Yılmaz: "Şu anda 400 hakim savcı ile ilgili devam eden soruşturma var. Adalet müfettişlerimizce bütün belge ve bilgiler toplanıyor."
GÜNCEL
HABERLERİ
|
24.01.2020 12:06 |
Son Güncelleme
HSK Başkanvekili Yılmaz: "Şu anda 400 hakim savcı ile ilgili devam eden soruşturma var. Adalet müfettişlerimizce bütün belge ve bilgiler toplanıyor."
Okuyucu Yorumları 0 yorum