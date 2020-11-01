HSK'dan İzmir depremi sonrası flaş karar

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İzmir'deki yargılamalarda 15 gün boyunca uygulanacak bazı tedbirleri teşkilata duyurdu.

HSK Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz imzasıyla teşkilatlara gönderilen yazıda, deprem nedeniyle adliyelerde meydana gelen küçük çaplı hasarlar, hakim ve cumhuriyet savcıları, adliye personeli ve avukatların ikamet ve iş yerinde meydana gelen hasarlar ile yakınlarının can kayıpları nedeniyle İzmir'deki adliyelerde 15 gün süreyle bazı tedbirlerin hatırlatılma ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

Öncelikle, adli hizmetlerin tamamen durması gibi bir durumun söz konusu olmadığı bilinciyle hareket edilmesi gerektiğine işaret edilen yazıda, "Gerek tutuklu ve acil işler, zaman aşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemlerde vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet verilmeyecek ve hak kayıplarına yol açılmayacak şekilde gerekli hassasiyetin gösterilmesi" talep edildi.