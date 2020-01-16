-
-
HABER
-
Güncel
-
HSK, eski korgeneral İyidil'in beraati ve tahliyesine karar veren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi heyeti hakkında inceleme başlattı.
HSK, eski korgeneral İyidil'in beraati ve tahliyesine karar veren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi heyeti hakkında inceleme başlattı.
GÜNCEL
HABERLERİ
|
16.01.2020 15:01 |
Son Güncelleme
HSK, eski korgeneral İyidil'in beraati ve tahliyesine karar veren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi heyeti hakkında inceleme başlattı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum