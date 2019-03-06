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HSK Genel Kurulu, Bakan Gül başkanlığında toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.03.2019 11:30 | Son Güncelleme

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün başkanlığında toplandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün başkanlığında toplandı. Toplantıda Türk Yargı Etiği Bildirgesi ele alındı.
HSK Genel Kurulu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün başkanlığında toplandı. HSK’dan yapılan açıklamaya göre, toplantıda 2016’dan beri üzerinde çalışılan Türk Yargı Etiği Bildirgesi ele alındı. Hakimler Savcılar Kurulu Başkanı sıfatı ile Adalet Bakanı Gül’ün başkanlığında toplanan HSK, Türk Yargı Etiği Bildirgesi taslak metni üzerinde son değerlendirmelerini yaptı. Hazırlıkları tamamlanmak üzere olan Türk Yargı Etiği Bildirgesi’nde "Hakim ve Savcılar Bağımsızdırlar”, “Tarafsızdırlar”, “Yargıya Olan Güveni Temsil Ederler”, “Mesleğe Yaraşır Şekilde Davranırlar” gibi başlıklar yer alıyor. Çalışmaların “güven veren adalet” anlayışıyla sürdürülerek, Türk Yargı Etiği Bildirgesi’nin önümüzdeki günlerde açıklanması planlanıyor.
Yargı etiği konusunda çalışmalar yapmak üzere 2016 yılında HSK bünyesinde Yargı Etiği Bürosu oluşturuldu. 2017-2021 Yargı Strateji Belgesi’nde de “Etik Kuralları Belirleme Çalışmalarının Yapılması” hedefi yer aldı. Bu süreçte uluslararası belgeler taranıp, hakim-savcılar başta olmak üzere yargı çevreleri ile geniş istişareler gerçekleştirilerek, UYAP üzerinden anketler yapıldı ve bu yolla özgün Türk Yargı Etiği Bildirgesi taslak metni ortaya çıkarıldı.

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