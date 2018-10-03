HSK Genel Kurulu kararları

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin yargı alanlarını değiştirdi.
Resmi Gazete'de yayımlanan HSK Genel Kurulu kararlarına göre, Ceylanpınar ilçesinin, Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkartılarak Viranşehir Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanına, Nurdağı ilçesinin de Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkartılarak İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanına bağlanması kararlaştırıldı.
HSK Genel Kurulu söz konusu kararları, mahkemelerin bulunduğu ilçelerin coğrafi konumunu, ulaşım yönünden yakınlığını, iş ve kadro durumlarını birlikte değerlendirerek aldı.
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