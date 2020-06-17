HSK görev yerleri değişen hakim, savcı ve başsavcıların listesini açıkladı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), adli yargıda 4 bin 261, idari yargıda 465 hakim ve savcı ile 18 Cumhuriyet Başsavcısı'nın görev yerlerinin değiştirildiğini duyurdu.

HSK'nın yayımladığı 2020 "Ana Kararnamesi"yle Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcıları görevlerinde kalırken; Adana, Mardin, Bolu, Tekirdağ, Aksaray, Kırşehir, Niğde, Siirt, Ardahan, Bingöl, Gümüşhane, Şırnak, Tokat, Bitlis, Artvin, Gaziantep, Manisa ve Bartın Cumhuriyet Başsavcılarının görev yerleri değişti.

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine,

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığına,

Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına,

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına,

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Adana Cumhuriyet Başsavcılığına,

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine,

Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine,

Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına,

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine,

Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına,

Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına,

Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığına,

Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığına,

Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığına,

Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, Kozan Cumhuriyet Başsavcılığına,

Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına,

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığına,

Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

Adli ve idari yargıda görev yerleri değiştirilenlerin listesine de HSK'nın internet sitesinden erişilebiliyor.

Adalet Bakanı Gül: Kararnamenin yargı camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de HSK'nın kararı sonrası Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

https://twitter.com/abdulhamitgul/status/1273283557461377024

Başkanı Adalet Bakanı olan HSK'nın 13 üyesi var.

Adalet Bakan Yardımcısı da kurulun üyeleri arasında.

HSK'nın diğer 11 üyesinden yedisi TBMM Genel Kurulu, dördü ise Cumhurbaşkanı tarafından seçiliyor.

Kurulun misyonu "Adil yargıyı tesis etmek üzere, hâkimler ve savcılarla ilgili işlemleri, hukukun üstünlüğü, mahkemelerin bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile hâkimlik ve savcılık teminatı esaslarına göre yerine getirmek", vizyonu ise "Adil, bağımsız, tarafsız, güvenilir ve etkin yargının teminatı olmak".

