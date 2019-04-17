HSK heyeti Darende'de

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kolukısa, Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş ve beraberindeki heyet, Malatya'nın Darende ilçesini ziyaret etti.

Kolukısa, Menteş ve beraberindeki HSK heyeti, ilçedeki Somuncu Baba Külliyesi'nde, Darende Kaymakamı Enver Zengince tarafından karşılandı.

Külliyeyi ve içerisindeki camiyi gezerek cami imam hatiplerinden Musa Tektaş'tan bilgiler alan heyet, Özel Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Müzesi'ni gezdi.

HSK Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kolukısa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, HSK heyeti olarak ilçeye ziyarette bulunduklarını söyledi.

Güzel, dolu dolu bir program gerçekleştirdiklerini belirten Kolukısa, "Somuncu Baba Külliyesi, Hulusi Efendi Müzesi, Tohma Kanyonu'nu gezdik. Burada yetkililerden bilgiler aldık. Temizliği ve insana verilen değer bizleri çok mutlu etti. Burası gerçekten doğa harikası bir yer. Ziyaret sonucundan katkısı bulunan herkese çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş de Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından Malatya'da düzenlenen "Ürün ve El Sanatları Fuarı" kapsamında Darende ilçesini de ziyaret ettiklerini ifade etti.