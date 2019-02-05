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HSK, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner’in de aralarında olduğu 8 kişiyi Yargıtay’a üye olarak atadı.

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 15:17 | Son Güncelleme

IHAAW151041-ASA/05-02-2019 - HSK, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner’in de aralarında olduğu 8 kişiyi Yargıtay’a üye olarak atadı. 05.02.2019 15:10:41 TSI NNNN

IHAAW151041-ASA/05-02-2019

- HSK, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner’in de aralarında olduğu 8 kişiyi Yargıtay’a üye olarak atadı.

05.02.2019 15:10:41 TSI
NNNN

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