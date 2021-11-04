HSK kararıyla İstanbul yargı alanları değişti!

Resmi Gazete’de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu kararıyla İstanbul’da mahkemelerin görev alanları yeniden belirlendi.

Kararla, Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesinin kurulması nedeniyle, Küçükçekmece ilçesi Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkartıldı.

Kararda şöyle denildi:

Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesinin yargı çevresinin Küçükçekmece, Başakşehir ve Avcılar ilçeleri olarak belirlenmesine,

Küçükçekmece, Başakşehir ve Avcılar ilçeleri bakımından; asliye ticaret, iş, tüketici, fikri ve sınai haklar mahkemeleri ile infaz hâkimliğine ilişkin daha önce alınan yargı çevresi kararlarının uygulanmasının devamına,

Kararın 11 kasım 2021 tarihinden itibaren uygulanmasına karar verildi.

