HSK Kavala’yı tutuklayan hakimlerin listesini istedi

Bu gelişme Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Gül'ün hukuk devleti mesajları sonrasında geldi.Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK)'nun 11 Kasım’da İstanbul Adalet Komisyonu’na yazdığı "acele” kayıtlı yazıyla, Osman Kavala’yı tutuklayan ve tahliye talebini reddeden hakimlerin isim listesini istediği bildirildi.

Gelişme son iki gündür Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün yabancı yatırımcılara güven vermek ve ekonomiye istikrar kazandırmak için hukuk devleti ilkesini güçlendirecek uygulamaların tam anlamıyla yaşama geçirileceği yönündeki açıklamalarının ardından geldi. Erdoğan ve Gül yargı sistemi konusunda yeni adımlar atılacağının sinyalini verdi.

Gül konuşmasında son dönemde alt mahkemelerin Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamaması konusunda yaşanan tartışmalara da değinmiş, Anayasa Mahkemesi karar verip 'Mahkemenin buna uyar mı uymaz mı' gibi bir öngörülebilirliğin olmadığı bir yerde yatırımdan, hukuk öngörülebilirliğinden bahsetmek mümkün değil. Anayasa, kanun, hukuk uygulanmak için vardır" şeklinde konuşmuştu.