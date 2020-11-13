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HSK Kavala’yı tutuklayan hakimlerin listesini istedi

13.11.2020 14:17 | Son Güncelleme:
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HSK'nın, Osman Kavala’yı tutuklayan ve tahliye talebini reddeden hakimlerin isim listesini istediği bildirildi.

Bu gelişme Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Gül'ün hukuk devleti mesajları sonrasında geldi.Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK)'nun 11 Kasım’da İstanbul Adalet Komisyonu’na yazdığı "acele” kayıtlı yazıyla, Osman Kavala’yı tutuklayan ve tahliye talebini reddeden hakimlerin isim listesini istediği bildirildi.

Gelişme son iki gündür Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün yabancı yatırımcılara güven vermek ve ekonomiye istikrar kazandırmak için hukuk devleti ilkesini güçlendirecek uygulamaların tam anlamıyla yaşama geçirileceği yönündeki açıklamalarının ardından geldi. Erdoğan ve Gül yargı sistemi konusunda yeni adımlar atılacağının sinyalini verdi.

Gül konuşmasında son dönemde alt mahkemelerin Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamaması konusunda yaşanan tartışmalara da değinmiş, Anayasa Mahkemesi karar verip 'Mahkemenin buna uyar mı uymaz mı' gibi bir öngörülebilirliğin olmadığı bir yerde yatırımdan, hukuk öngörülebilirliğinden bahsetmek mümkün değil. Anayasa, kanun, hukuk uygulanmak için vardır" şeklinde konuşmuştu.

Açıklamalar döviz kurlarında yaşanan yükseliş ve bunları takip eden görevden alma ve istifa kararları sonrasında geldi.

Dolar/TL geçtiğimiz Cuma günü 8.58 seviyelerine kadar yükselmiş, bunu takiben Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ı görevden alarak yerine Naci Ağbal'ı atamıştı. Bunu takiben Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istifa etmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan istifayı kabul etmişti. Tüm bu gelişmeler esnasında ABD seçimlerini Joe Biden'ın kazandığı belli oldu.

Ekonomideki gelişmelerle ilişkilendirildi

Sosyal medyada HSK’nın isim listesi talebinin hafta sonunda Albayrak’ın istifası ve ABD'deki gelişmelerle ilişkili olduğuna dair yönünde yorumlar yapıldı.

Avukat Aslı Kazan HSK yazısını Twitter hesabından "Berat Albayrak gitti, ekonomiden yargıya tüm işler rayına girdi(!)” ifadesiyle paylaştı.

Ekonomist Uğur Gürses ise "HSK'daki büyük 'uyanış'... Ekonomi çöküşün eşiğine gelince hukuku hatırlamak paha biçilemez" paylaşımı yaptı.

İyi Partili Aytun Çıray da bu gelişmenin ABD Başkanlık seçimlerini Joe Biden'ın kazanmasının belli olmasının ardından gelmesine dikkat çekti.

Avukat Veysel Ok paylaşımında "Kavala iddianamesini yazan savcı, HSK Üyesi ve bakan yardımcısı oldu" ifadelerini kullandı.

DW / SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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