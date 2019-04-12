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HSK, Rabia Naz soruşturmasına müfettiş görevlendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 13:00 | Son Güncelleme

Giresun'un Eynesil ilçesinde, geçen yıl evlerinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan (11) ile ilgili baba Şaban Vatan'ın müfettiş talebi, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda (HSK) öncelikli olarak görüşüldü.

Giresun'un Eynesil ilçesinde, geçen yıl evlerinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan (11) ile ilgili baba Şaban Vatan'ın müfettiş talebi, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda (HSK) öncelikli olarak görüşüldü. Kurul, olayın soruşturulması için müfettiş incelemesine karar verdi.

Rabiz Naz Vatan, 13 Nisan 2018'de, Eynesil ilçesine bağlı Gümüşçay Mahallesi'ndeki evlerinin önünde yaralı bulundu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibince ambulansla hastaneye kaldırılan Rabia Naz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan istenilen 2 ayrı raporda, ölümün, genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği, yüksekten düşme ile uyumlu olduğu kaydedildi. Aile ise kızlarına otomobil çarptığını ve yaralı olarak evin önüne bırakıldığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada ise iddia ve ihtimallerin titizlikle değerlendirildiği vurgulanarak, olayın trafik kazası olabileceği yönündeki görgüye dayanmayan iddiaların, elde edilen bulgularla doğrulanamadığı belirtildi.

MÜFETTİŞ İNCELEMESİ YAPILACAK
Şaban Vatan, kızının ölümüyle ilgili Adalet Bakanlığı'na başvurarak, müfettiş görevlendirmesi istedi. Baba Vatan'ın müfettiş talebi, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatı üzerine HSK'da öncelikli olarak görüşüldü. Kurul, olayın soruşturulması için müfettiş incelemesine karar verdi. Müfettişlerin, olayın soruşturulma aşamalarını, dinlenen tanıklar, eldeki delil ve bulgular ile hazırlanan raporları inceleyeceği öğrenildi.

BAKAN, SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Adalet Bakanı Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, HSK'nın müfettiş görevlendirdiğini duyurarak, şunları kaydetti:
'Rabia Naz kızımızı rahmetle anıyor, acılı ailesine sabırlar diliyorum. Gerçek neyse onu bilmek öğrenmek isteyen ailenin yanındayız. Süreci başından beri dikkatle takip ediyorum. Bir baba ve Adalet Bakanı olarak Şaban Vatan'ın acısını anlıyor, adalet arayışını derin bir saygı ile karşılıyorum. Temennim, soruşturma sonucunda mahşeri vicdanı tatmin edecek adil bir neticeye varılmasıdır. Geçtiğimiz hafta HSK Başkanı olarak Şaban Vatan'ın başvurusunu öncelikli olarak görüşülmesi talimatını vermiştim. Başvuruyu öne alarak görüşen HSK müfettiş incelemesine karar verdi. Sürecin şeffaf biçimde ilerlemesi ve tüm soruların cevabını bulması yegane amacımızdır.'

ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE ANILACAK
Yarın ölüm yıl dönümü olan Rabia Naz Vatan için Giresun Eynesil ile birçok kentte, sosyal medyadan yapılan çağrılarla anma programları düzenlenecek. Eynesil Meydanı'ndaki programa, baba Şaban Vatan da katılacak. Rabia Naz Vatan; İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok şehirde meydanlardaki programlarda anılacak.

BABA, GÖZLEM ALTINDA TUTULACAK
Öte yandan Görele Sulh Ceza Hakimliği'nce kızının ölümüyle ilgili farklı iddialar ortaya atan Şaban Vatan, akıl sağlığının yerinde olup, olmadığının tespiti için Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmişti. Hakimlik tarafından Şaban Vatan'ın 3 hafta süreyle gözlem altında tutulmasına karar verildi. Şaban Vatan'ın birkaç gün içinde, polis nezaretinde alınarak, Samsun'a götürüleceği öğrenildi.

Haber: Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)-

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