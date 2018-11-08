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HSK tarafından meslekten ihraç edilen eski cumhuriyet savcısı Ferhat Sarıkaya, FETÖ üyeliğinden tutuklandı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 16:54 | Son Güncelleme

HSK tarafından meslekten ihraç edilen eski cumhuriyet savcısı Ferhat Sarıkaya, FETÖ üyeliğinden tutuklandı.


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