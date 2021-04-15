HSK temizlik görevlisi alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

İŞKUR üzerinden yapılan duyuruda, Hakimler ve Savcılar Kurulu bünyesinde daimi olarak çalıştırılmak üzere en ilkokul mezunu engelli temizlik personel alımı yapılacağı bildirildi.

HSK TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

HSK Perosnel alımı başvuruları sadece Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yapılacak. Bu kapsamda adaylar başvurularını https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresi üzerinden 12 - 16 Nisan 2021 tarihleri arasında İş İlan No (00005985855) ile yapacaklardır.

HSK TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) 18 yaşını tamamlamış olmak,

b) 36 yaşından gün almamış olmaları,

c) 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak,

ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,