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HSK üyesi Cumhur Şahin kimdir, kaç yaşında? Cumhur Şahin nereli?

25.05.2021 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Genel Kurulunda Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 7 üyesi için seçim yapıldı. Seçilen HSK kurul üyeleri arasında yer alan Cumhur Şahin hakkında vatandaşlar, Cumhur Şahin kimdir ve Cumhur nereli sorularına yanıt arıyor. İşte, Cumhur Şahin'in hayatı ve kariyeri...

HSK üyesi Cumhur Şahin kimdir, kaç yaşında? Cumhur Şahin nereli?

HSK üyesi Cumhur Şahin'in kim olduğu ve kariyeri araştırılıyor. 5 milletvekilinden oluşan Tasnif Komisyonunun oluşturulduğu Genel Kurulda, Ergün Şahin, Bilal Temel, Hamit Kocabey, Aysel Demirel, Sinan Esen, Cumhur Şahin ve Ömür Topaç HSK’ya üye olarak seçildi. Peki, Cumhur Şahin kimdir? İşte, Cumhur Şahin hakkında bazı bilgiler...

HSK ÜYESİ CUMHUR ŞAHİN KİMDİR?

Cumhur Şahin, 1959 yılında Yozgat'ta doğmuştur. Cumhur Şahin sırasıyla, 1984 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1985 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimsel Enstitüsünde eğitim aldı. Şahin, son olarak Cumhur Şahin, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan son oylama ile Hakimler Savcılar Kurulu’na getirildi

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