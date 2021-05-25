HSK üyesi Ergün Şahin kimdir, kaç yaşında ve nereli?

HSK üyesi Ergün Şahin'in kim olduğu ve kariyeri araştırılıyor. 5 milletvekilinden oluşan Tasnif Komisyonunun oluşturulduğu Genel Kurulda, Ergün Şahin, Bilal Temel, Hamit Kocabey, Aysel Demirel, Sinan Esen, Cumhur Şahin ve Ömür Topaç HSK’ya üye olarak seçildi. Peki, Ergün Şahin kimdir? İşte, Ergün Şahin'in hakkında bazı bilgiler...

ERGÜN ŞAHİN KİMDİR?

Ergün Şahin, Karadeniz Ereğli’nin Keşkek Köyü’nde dünyaya geldi. Şahin, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturmasının koordinatörlünü de yapmıştı. Şahin son olarak Ankara Başsavcı Vekilliği görevini yapıyordu.



