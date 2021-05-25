HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. HSK üyesi Ergün Şahin kimdir, kaç yaşında ve nereli?

HSK üyesi Ergün Şahin kimdir, kaç yaşında ve nereli?

25.05.2021 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Genel Kurulunda Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 7 üyesi için seçim yapıldı. Seçilen HSK kurul üyeleri arasında yer alan Ergün Şahin hakkında vatandaşlar, Ergün Şahin kimdir ve nerelidir? sorusuna yanıt arıyor. İşte, Ergün Şahin'in hayatı ve kariyeri...

HSK üyesi Ergün Şahin kimdir, kaç yaşında ve nereli?

HSK üyesi Ergün Şahin'in kim olduğu ve kariyeri araştırılıyor. 5 milletvekilinden oluşan Tasnif Komisyonunun oluşturulduğu Genel Kurulda, Ergün Şahin, Bilal Temel, Hamit Kocabey, Aysel Demirel, Sinan Esen, Cumhur Şahin ve Ömür Topaç HSK’ya üye olarak seçildi. Peki, Ergün Şahin kimdir? İşte, Ergün Şahin'in hakkında bazı bilgiler...

ERGÜN ŞAHİN KİMDİR?

Ergün Şahin, Karadeniz Ereğli’nin Keşkek Köyü’nde dünyaya geldi. Şahin, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturmasının koordinatörlünü de yapmıştı. Şahin son olarak Ankara Başsavcı Vekilliği görevini yapıyordu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
HSK üyesi Bilal Temel kimdir?HSK üyesi Bilal Temel kimdir?
Yaptığı anonsla izleyenleri güldürdüYaptığı anonsla izleyenleri güldürdü

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: Kanser hücresi gibi hızla yayılıyor

Erdoğan: Kanser hücresi gibi hızla yayılıyor

Erkam Yıldırım'dan Sedat Peker hakkında suç duyurusu

Erkam Yıldırım'dan Sedat Peker hakkında suç duyurusu

Burak Yılmaz resmen açıklamıştı! 4 yıllık imza...

Burak Yılmaz resmen açıklamıştı! 4 yıllık imza...

Esra Erol'da hayrete düşüren olay! "Eşim beni kardeşimin karısıyla aldatıyor"

Esra Erol'da hayrete düşüren olay! "Eşim beni kardeşimin karısıyla aldatıyor"

Sosyal medyadan tanıştı, dehşeti yaşadı

Sosyal medyadan tanıştı, dehşeti yaşadı

Elazığ'daki karakol bahçesinde silah sesleri!

Elazığ'daki karakol bahçesinde silah sesleri!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: 23 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 23 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Maskeleri ne zaman çıkarabiliriz? Mehmet Ceyhan yanıtladı

Maskeleri ne zaman çıkarabiliriz? Mehmet Ceyhan yanıtladı

İtalya’da teleferik faciası: 14 ölü

İtalya’da teleferik faciası: 14 ölü

Kılıçla öldürüldü: Gözlerimin önünde katledildi

Kılıçla öldürüldü: Gözlerimin önünde katledildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.