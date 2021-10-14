HSK üyesi Hamit Kocabey istifa etti

2017'de TBMM tarafından HSK üyeliğine seçilen Kocabey, 26 Mayıs 2021 tarihinde ikinci kez bu göreve seçilmişti.

HAMİT KOCABEY KİMDİR?

Avukat Dr. Hamit Kocabey, 06.05.1961'de Malatya Akçadağ'da doğdu.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1987 yılında mezun oldu. Yüksek Lisans ve Doktorasını yaptı. Uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptı. 2000 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinden istifa etti, aynı yıl Kocabey Hukuk Bürosunu kurarak Serbest Avukatlığa başladı. Milliyetçi Hareket Partisinin, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonun, Türk Enerji Sendikasının, Türk Diyanet Vakıf Sendikasının, Türk Ulaşım Sendikasının danışmanlığı ve avukatlığını yaptı. Ayrıca birçok şirket ve kuruluşun danışmanlığını ve avukatlığını yaptı.

16 Mayıs 2017 yılında Avukat/Öğretim üyeliği kontenjanından TBMM tarafından HSK üyeliğine seçildi, 26 Mayıs 2021 tarihinde HSK üyeliğine ikinci kez seçildi.



