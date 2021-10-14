HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. HSK üyesi Hamit Kocabey istifa etti

HSK üyesi Hamit Kocabey istifa etti

14.10.2021 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi Hamit Kocabey istifa etti.

HSK üyesi Hamit Kocabey istifa etti

2017'de TBMM tarafından HSK üyeliğine seçilen Kocabey, 26 Mayıs 2021 tarihinde ikinci kez bu göreve seçilmişti.

HAMİT KOCABEY KİMDİR?

Avukat Dr. Hamit Kocabey, 06.05.1961'de Malatya Akçadağ'da doğdu.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1987 yılında mezun oldu. Yüksek Lisans ve Doktorasını yaptı. Uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptı. 2000 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinden istifa etti, aynı yıl Kocabey Hukuk Bürosunu kurarak Serbest Avukatlığa başladı. Milliyetçi Hareket Partisinin, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonun, Türk Enerji Sendikasının, Türk Diyanet Vakıf Sendikasının, Türk Ulaşım Sendikasının danışmanlığı ve avukatlığını yaptı. Ayrıca birçok şirket ve kuruluşun danışmanlığını ve avukatlığını yaptı.

HAMIT

16 Mayıs 2017 yılında Avukat/Öğretim üyeliği kontenjanından TBMM tarafından HSK üyeliğine seçildi, 26 Mayıs 2021 tarihinde HSK üyeliğine ikinci kez seçildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Celaleddin Harzemşah'ın mezarının yeri bulunduCelaleddin Harzemşah'ın mezarının yeri bulundu
PARTNER49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz kamaştırıyor49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz kamaştırıyor
Marmara'da saatler içinde 600 ton hamsi yakalandı! Marmara'da saatler içinde 600 ton hamsi yakalandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

EPGİS Başkanı: ÖTV'nin yansıtılması yüzde 50'ye yakın zam anlamına gelir

EPGİS Başkanı: ÖTV'nin yansıtılması yüzde 50'ye yakın zam anlamına gelir

Türk-İş’ten kritik 2022 asgari ücret mesajı!

Türk-İş’ten kritik 2022 asgari ücret mesajı!

Ücreti duyan soluğu yanında alıyor! Çevre illerden de geliyorlar

Ücreti duyan soluğu yanında alıyor! Çevre illerden de geliyorlar

Ülkede ortalık karıştı! Binalardan ateş açıldı

Ülkede ortalık karıştı! Binalardan ateş açıldı

Karım 'kardeşim' diye tanıştırdığı adamla yattı

Karım 'kardeşim' diye tanıştırdığı adamla yattı

BioNTech'te dikkat çeken oran: 20 kat artıyor

BioNTech'te dikkat çeken oran: 20 kat artıyor

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Pervin Buldan'dan Tamer Karadağlı'ya 'Nihal Yalçın' tepkisi

Pervin Buldan'dan Tamer Karadağlı'ya 'Nihal Yalçın' tepkisi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bayıltan ceza! Duyunca fenalık geçirdi

Bayıltan ceza! Duyunca fenalık geçirdi

Otomobile silahlı saldırı! Baba öldü, oğlu ağır yaralı

Otomobile silahlı saldırı! Baba öldü, oğlu ağır yaralı

Hayatının şokunu yaşadı! Satın aldığı aracın motoru kusurlu çıktı

Hayatının şokunu yaşadı! Satın aldığı aracın motoru kusurlu çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.