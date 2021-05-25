HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. HSK üyesi Hamit Kocabey kimdir, kaç yaşında? Hamit Kocabey nereli?

HSK üyesi Hamit Kocabey kimdir, kaç yaşında? Hamit Kocabey nereli?

25.05.2021 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Genel Kurulunda Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 7 üyesi için seçim yapıldı. Seçilen HSK kurul üyeleri arasında yer alan Hamit Kocabey hakkında vatandaşlar, Hamit Kocabey kimdir ve Hamit Kocabey nereli sorularına yanıt arıyor. İşte, Hamit Kocabey'in hayatı ve kariyeri...

HSK üyesi Hamit Kocabey kimdir, kaç yaşında? Hamit Kocabey nereli?

HSK üyesi Hamit Kocabey'in kim olduğu ve kariyeri araştırılıyor. 5 milletvekilinden oluşan Tasnif Komisyonunun oluşturulduğu Genel Kurulda, Ergün Şahin, Bilal Temel, Hamit Kocabey, Aysel Demirel, Sinan Esen, Cumhur Şahin ve Ömür Topaç HSK’ya üye olarak seçildi. Peki, Hamit Kocabey kimdir? İşte, Hamit Kocabey'in hakkında bazı bilgiler...

HAMİT KOCABEY KİMDİR?

Hamit Kocabey, 1961 yılında Malatya’nın Akçadağ ilçesinde dünyaya geldi. 1987 yılında Akara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1993 yılında Gazi Üniversitesi’nde yüksek lisans, 1997 yılında İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden 200 yılında istifa ederek serbest avukatlık yapmaya başladı. 16 Mayıs 2017’de TBMM’de yapılan oturumla, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi seçilmişti. İngilizce bilen Kocabey, evli ve 3 çocuk babasıdır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kolay yoldan para kazanmak için jigolo oldu, başına gelmeyen kalmadı! Kolay yoldan para kazanmak için jigolo oldu, başına gelmeyen kalmadı!
Gökyüzünde, 'Kanlı Ay Tutulması' şöleni yaşanacakGökyüzünde, 'Kanlı Ay Tutulması' şöleni yaşanacak
Yaptığı anonsla izleyenleri güldürdüYaptığı anonsla izleyenleri güldürdü

En Çok Okunan Haberler

5 ülkeden 'Suriye seçimi' açıklaması: Özgür ve adil olmayacak

5 ülkeden 'Suriye seçimi' açıklaması: Özgür ve adil olmayacak

Yarasalar üzerinde korkutan koronavirüs keşfi

Yarasalar üzerinde korkutan koronavirüs keşfi

Galatasaray'da Fatih Terim nedeniyle istifa geldi

Galatasaray'da Fatih Terim nedeniyle istifa geldi

EDHO'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu böyle veda etti

EDHO'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Ukrayna ve Birleşik Krallık Belarus havayollarının hava sahalarına girmesini yasaklandı

Ukrayna ve Birleşik Krallık Belarus havayollarının hava sahalarına girmesini yasaklandı

Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

24 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

24 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Binali Yıldırım'dan oğlu Erkam Yıldırım hakkında yeni açıklama

Binali Yıldırım'dan oğlu Erkam Yıldırım hakkında yeni açıklama

Kan donduran vahşet! Annesinin kafasını kesip tencereye koydu

Kan donduran vahşet! Annesinin kafasını kesip tencereye koydu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayına çıkıyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayına çıkıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.