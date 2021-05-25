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HSK üyesi Hamit Kocabey kimdir, kaç yaşında, nereli?

25.05.2021 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Genel Kurulunda Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 7 üyesi için seçim yapıldı. Seçilen HSK kurul üyeleri arasında yer alan Hamit Kocabey hakkında vatandaşlar, Hamit Kocabey kimdir ve nerelidir? sorusuna yanıt arıyor. İşte, Hamit Kocabey'in hayatı ve kariyeri...

HSK üyesi Hamit Kocabey kimdir, kaç yaşında, nereli?

HSK üyesi Hamit Kocabey'in kim olduğu ve kariyeri araştırılıyor. 5 milletvekilinden oluşan Tasnif Komisyonunun oluşturulduğu Genel Kurulda, Ergün Şahin, Bilal Temel, Hamit Kocabey, Aysel Demirel, Sinan Esen, Cumhur Şahin ve Ömür Topaç HSK’ya üye olarak seçildi. Peki, Hamit Kocabey kimdir? İşte, Hamit Kocabey'in hakkında bazı bilgiler...

HAMİT KOCABEY KİMDİR?

Hamit Kocabey, 1961 yılında Malatya’nın Akçadağ ilçesinde dünyaya geldi. 1987 yılında Akara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1993 yılında Gazi Üniversitesi’nde yüksek lisans, 1997 yılında İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden 200 yılında istifa ederek serbest avukatlık yapmaya başladı. 16 Mayıs 2017’de TBMM’de yapılan oturumla, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi seçilmişti. İngilizce bilen Kocabey, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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