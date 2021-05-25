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HSK üyesi Ömür Topaç kimdir, kaç yaşında? Ömür Topaç nereli?

25.05.2021 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Genel Kurulunda Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 7 üyesi için seçim yapıldı. Seçilen HSK kurul üyeleri arasında yer alan Ömür Topaç hakkında vatandaşlar, Ömür Topaç kimdir ve nerelidir? sorusuna yanıt arıyor. İşte, Ömür Topaç'ın hayatı ve kariyeri...

HSK üyesi Ömür Topaç kimdir, kaç yaşında? Ömür Topaç nereli?

HSK üyesi Ömer Topaç'ın kim olduğu ve kariyeri araştırılıyor. 5 milletvekilinden oluşan Tasnif Komisyonunun oluşturulduğu Genel Kurulda, Ergün Şahin, Bilal Temel, Hamit Kocabey, Aysel Demirel, Sinan Esen, Cumhur Şahin ve Ömür Topaç HSK’ya üye olarak seçildi. Peki, Ömür Topaç kimdir? İşte, Ömür Topaç hakkında bazı bilgiler...

ÖMÜR TOPAÇ KİMDİR?

Ömür Topaç, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü’nde tamamlamıştır. Topaç, Cumhuriyet Savcılığı görevlerinin ardından 2007 yılında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi. Ömür Topaç, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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