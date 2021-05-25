HSK üyesi Sinan Esen kimdir, kaç yaşında ve nereli?

HSK üyesi Sinan Esen'in kim olduğu ve kariyeri araştırılıyor. 5 milletvekilinden oluşan Tasnif Komisyonunun oluşturulduğu Genel Kurulda, Ergün Şahin, Bilal Temel, Hamit Kocabey, Aysel Demirel, Sinan Esen, Cumhur Şahin ve Ömür Topaç HSK’ya üye olarak seçildi. Peki, Sinan Esen kimdir? İşte, Sinan Esen'in hakkında bazı bilgiler...

SİNAN ESEN KİMDİR?

Doçent Doktor Sinan Esen, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Uygulamalı bilimler Fakültesi Dekan yardımcılığı görevini üstleniyordu. Aynı zamanda Esen’i yanımlanmış kitapları ve makaleleri bulunuyor. Sinan Esen son olarak "Malvarlığına Karşı Suçlar, Belgelerde Sahtecilik ve Bilişim Alanında Suçlar" kitaplarını yayınlamıştır.

