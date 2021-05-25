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HSK üyesi Sinan Esen kimdir, kaç yaşında ve nereli?

25.05.2021 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Genel Kurulunda Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 7 üyesi için seçim yapıldı. Seçilen HSK kurul üyeleri arasında yer alan Sinan Esen hakkında vatandaşlar, Sinan Esen kimdir ve nerelidir? sorusuna yanıt arıyor. İşte, Sinan Esen'in hayatı ve kariyeri...

HSK üyesi Sinan Esen kimdir, kaç yaşında ve nereli?

HSK üyesi Sinan Esen'in kim olduğu ve kariyeri araştırılıyor. 5 milletvekilinden oluşan Tasnif Komisyonunun oluşturulduğu Genel Kurulda, Ergün Şahin, Bilal Temel, Hamit Kocabey, Aysel Demirel, Sinan Esen, Cumhur Şahin ve Ömür Topaç HSK’ya üye olarak seçildi. Peki, Sinan Esen kimdir? İşte, Sinan Esen'in hakkında bazı bilgiler...

SİNAN ESEN KİMDİR?

Doçent Doktor Sinan Esen, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Uygulamalı bilimler Fakültesi Dekan yardımcılığı görevini üstleniyordu. Aynı zamanda Esen’i yanımlanmış kitapları ve makaleleri bulunuyor. Sinan Esen son olarak "Malvarlığına Karşı Suçlar, Belgelerde Sahtecilik ve Bilişim Alanında Suçlar" kitaplarını yayınlamıştır.

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