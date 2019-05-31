HSK yaz kararnamesiyle 3 bin 722 hakim ve savcının yeri değişti

Özkan ARSLAN/ANKARA (DHA)- HAKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi tarafından yayınlanan 2019 Kararnamesi ile adli ve idari yargıda 3 bin 722 hakim ve savcının yeri değişti. Kararnameyle 20 ilin başsavcısı değişirken, FETÖ soruşturmalarını yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman’ın ise yeri değişmedi.

HSK 2019 Kararnamesi, mesai bitimine yakın internet sitesinde yayınlandı. Kararname ile 3 bin 358’i adli, 364’ü idari yargıda olmak üzere toplam 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti. Kararnameye göre, aralarında Diyarbakır ve İzmir'in de bulunduğu 20 ilin başsavcısı değiştirildi. İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılarının ise görev yeri değişmedi.

GÖREV YERİ DEĞİŞENLER

Kararname ile Eskişehir Başsavcısı Ferhat Kapıcı, Yargıtay Savcılığına, Sivas Başsavcısı Murat İrcal Eskişehir Başsavcılığı'na getirildi. Salihli Başsavcısı Hasan Uğurlu da Sivas Başsavcısı oldu. Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığına atanan Muğla Başsavcısı İlyas Yavuz’un yerine Burdur Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı getirildi. Yüksekova Başsavcısı Özkan Gürdoğan ise Burdur Başsavcısı oldu. Isparta Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığına, Akhisar Başsavcısı Mustafa Akbulut, Isparta Başsavcılığına getirildi. Muş Başsavcısı Ömer Mete, Batman Başsavcılığına, Erciş Başsavcısı Harun Karahan ise Muş Başsavcılığına getirildi. Kars Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz, Niğde Başsavcılığına, Ünye Başsavcısı Soner Aygün, Kars Başsavcılığına, Hakkari Başsavcısı Mustafa Balık, Salihli Başsavcılığına, Serik Başsavcısı İsmet Çınar, Hakkari Başsavcılığına getirildi. Bayburt Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Tarsus Başsavcılığında, Bozüyük Başsavcısı Mahmut Bıçakçı ise Bayburt Başsavcılığına atandı. Van Başsavcısı İbrahim Keskin, Yargıtay Savcılığına, Niğde Başsavcısı Oğuzhan Dönmez Van Başsavcılığına atandı. Iğdır Başsavcısı Muhammet Sağlam, Menderes Başsavcılığına, Anamur Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Iğdır Başsavcılığına, Ağrı Başsavcısı Tunay Pulça Akhisar Başsavcılığına, Elmadağ başsavcısı Hasan Turgut ise Ağrı Başsavcılığına atandı. Tunceli Başsavcısı Behçet İşlek Karaman Başsavcısı, Karacabey Başsavcısı Mustafa Atbaş ise Tunceli Başsavcılığına atandı.

4 YENİ İSTİNAF MAHKEMESİ FAALİYETE GEÇTİ

Kararname ile Van, Diyarbakır, Kayseri ve Trabzon Bölge Adliye Mahkemeleri (İstinaf) faaliyete geçirildi. Bu kapsamda Karaman Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Mustafa Yalçın Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı oldu. Batman Başsavcısı Mustafa Dede Van Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığına, Muğla Başsavcısı İlyas Yavuz da Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığına atandı.

KPSS YOLSUZLUĞU DAVASININ HAKİMİ, BÖLGE ADLİYESİ DAİRE BAŞKANI OLDU

Kararname ile kritik davalara bakan Ankara 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hüsamettin Otçu, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı görevine atandı. Otçu’nun başkanlığını yaptığı mahkeme, Diyarbakır'da, 6-7 Ekim 2014'te meydana gelen olaylarda Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesine ilişkin davayı karara bağlamıştı.

Aynı mahkeme, FETÖ/PDY’nin 2010’da KPSS sorularını sızdırmasıyla ilgili açılan davalara ve Rus Büyükelçi Karlov suikastı ile ilgili açılan davanın da aralarında bulunduğu çok sayıda kritik davaya bakıyor.

HALİSDEMİR DAVASININ HAKİMİ, YARGITAY SAVCISI OLDU

FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında darbeci General Semih Terzi’yi öldürerek darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir’in şehit edilmesine ilişkin dava ile Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin davayı karara bağlayan Ankara 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Bayram Kantık, Yargıtay Savcılığı’na atandı.

ÇUBUK BAŞSAVCISI DA DEĞİŞTİ

Kararnameyle, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na şehit cenazesi sırasında yapılan saldırı soruşturmasını yürütün Ankara Çubuk Başsavcısı Mesut Güler, Yargıtay savcılığına atandı. Hâkimler ve Savcılar Kurulu Tetkik Hâkimi Halil Demir, Güler’in yerine Çubuk Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

