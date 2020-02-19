HSK’dan Gezi Parkı kararını veren üyelere inceleme

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) Gezi Parkı eylemleri davasında aralarında iş insanı Osman Kavala'nın da bulunduğu dokuz sanığa beraat kararı veren İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri hakkında inceleme başlattığı bildirildi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi mahkeme üyeleri hakkında inceleme başlatılmasını kararlaştırdı.

İnceleme kararına Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekili Ahmet Şık Twitter hesabından tepki gösterdi. Şık, "Mahkeme heyetine 'kripto FETÖ' suçlaması yöneltileceği kesin. Şu anda Türkiye'de hele ki rehinesi Osman Kavala olan Gezi ile ilgili bir davada Erdoğan’a rağmen bu kararı verebilecek tek bir yargı mensubu yok. O halde kimdir FETÖ'cü?" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili Mahmut Tanal ise HSK'nin kararını "gözdağı" diye nitelendirerek, "Bu soruşturma tüm yargı mensuplarına gözdağı ve tehdittir. Hukuki güvensizlik yaratmaktadır. Hukuki güvensizliğin olduğu ülkede kimse yatırım yapmaz. Adalet olmaz" dedi.