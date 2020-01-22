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HSK’dan hakimler ve savcılar hakkında ihbar açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 18:07 | Son Güncelleme

Hakimler ve Savcılar Kurulu, halen görevde olan hakim ve savcılar hakkında FETÖ/PYD bağlantılarına ilişkin gelen tüm ihbar ve şikayetlerin titizlikle incelendiğini bildirdi.Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), FETÖ ile titizlikle ve kararlılıkla mücadele edildiğini vurgulayan bir açıklama yayımladı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu, halen görevde olan hakim ve savcılar hakkında FETÖ/PYD bağlantılarına ilişkin gelen tüm ihbar ve şikayetlerin titizlikle incelendiğini bildirdi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), FETÖ ile titizlikle ve kararlılıkla mücadele edildiğini vurgulayan bir açıklama yayımladı. Yayımlanan açıklamada, halen görevde olan hakim ve savcılar hakkında FETÖ/PYD bağlantılarına ilişkin gelen tüm ihbar ve şikayetlerin titizlikle incelendiği bildirildi.

Konuya ilişkin olarak HSK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hâkimler ve Savcılar Kurulu gerek darbe girişimi öncesinde, gerekse sonrasında FETÖ/PDY ile mücadele konusunda en etkin ve en hızlı şekilde harekete geçen kurumların başında gelmektedir. Bu bağlamda olağanüstü halin kaldırılmasından sonra ilgili mevzuatın verdiği yetki uyarınca çalışma yapan öncü kurumlardandır. 2014 yılından itibaren Kurulumuzca FETÖ/PDY örgütü ile mücadele kapsamında yürütülen işlemler ivedilikle yerine getirilmiş, 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra ise 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 6749 sayılı Kanun ve olağanüstü halin kaldırılmasından sonra 31 Temmuz 2018 tarihinde yürürlüğe giren ve 3 yıllık uygulama süresi öngörülen 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin geçici 35. maddesi uyarınca FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibat ve iltisakları sabit görülen 3926 hâkim ve savcı hakkında meslekten çıkarma kararları verilmiştir."

"İhbarlar titizlikle inceleniyor"
Halen görevde olan hakim ve savcılar hakkındaki ihbarların titizlikle incelendiği kaydedilen açıklamada, "Halen görevde olan hâkim ve savcılar hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile irtibat veya iltisaklarına dair gelen tüm ihbar ve şikâyetler titizlikle incelenmekte olup, ilgililer hakkında inceleme ve soruşturma izinleri verilmekte. Kurulumuz Teftiş Kurulu Başkanlığınca ilgililer hakkında yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen tüm deliller ile ilgili kurumlardan gelen bilgi ve belgeler (tanık beyanları, bylock içerikleri, ankesör uygulamaları, etkin pişmanlıktan yararlanan sanık beyanları vs.), 375 sayılı KHK’nın geçici 35. maddesinin (A) fıkrası uyarınca karar vermeye yetkili olan Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca hâkimlik ve savcılık teminatı ile masumiyet karinesi de gözetilerek ayrıntılı şekilde incelenmekte ve değerlendirilmektedir. Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu tarafından mevcut delillerin niteliğine göre, 375 sayılı KHK’nın geçici 35. maddesinin son fıkrası uyarınca savunmaları da alınmak suretiyle haklarında meslekten çıkarma kararları verilmektedir" denildi.

"Mücadele hız kesmeden sürecek"
Açıklamada, HSK’nın yargıya olan güvenin korunup sürüdürülmesi amacıyla üzerine düşen sorumluluğun bilincinde olarak hareket ettiği aktarılırken, "Hâkimler ve Savcılar Kurulu bir yandan anılan işlemleri tesis ederken diğer yandan Anayasa’nın 139. maddesinde kayıt altına alınan ’hâkimlik ve savcılık teminatı’ hükümleri uyarınca görevdeki hâkim ve savcıların vicdani kanaatlerine göre bağımsız ve tarafsız şekilde yargı görevlerini yerine getirebilmeleri açısından gerekli hassas dengeyi korumak suretiyle yargı teşkilatının teminatını oluşturmaktadır. Hâkimler ve Savcılar Kurulu, yargıya olan güvenin korunup sürdürülebilmesi amacıyla üzerine düşen yüksek sorumluluğun bilincinde olarak ilk günkü kararlılığı ile çalışma ve mücadelesini sürdürmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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