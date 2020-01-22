HSK’dan hakimler ve savcılar hakkında ihbar açıklaması

Hakimler ve Savcılar Kurulu, halen görevde olan hakim ve savcılar hakkında FETÖ/PYD bağlantılarına ilişkin gelen tüm ihbar ve şikayetlerin titizlikle incelendiğini bildirdi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), FETÖ ile titizlikle ve kararlılıkla mücadele edildiğini vurgulayan bir açıklama yayımladı. Yayımlanan açıklamada, halen görevde olan hakim ve savcılar hakkında FETÖ/PYD bağlantılarına ilişkin gelen tüm ihbar ve şikayetlerin titizlikle incelendiği bildirildi.

Konuya ilişkin olarak HSK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hâkimler ve Savcılar Kurulu gerek darbe girişimi öncesinde, gerekse sonrasında FETÖ/PDY ile mücadele konusunda en etkin ve en hızlı şekilde harekete geçen kurumların başında gelmektedir. Bu bağlamda olağanüstü halin kaldırılmasından sonra ilgili mevzuatın verdiği yetki uyarınca çalışma yapan öncü kurumlardandır. 2014 yılından itibaren Kurulumuzca FETÖ/PDY örgütü ile mücadele kapsamında yürütülen işlemler ivedilikle yerine getirilmiş, 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra ise 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 6749 sayılı Kanun ve olağanüstü halin kaldırılmasından sonra 31 Temmuz 2018 tarihinde yürürlüğe giren ve 3 yıllık uygulama süresi öngörülen 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin geçici 35. maddesi uyarınca FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibat ve iltisakları sabit görülen 3926 hâkim ve savcı hakkında meslekten çıkarma kararları verilmiştir."