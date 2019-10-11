HABER

HSK'den "hakime hediye kitap" kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 13:58 | Son Güncelleme

HSK Genel Kurulu, hakimlerin, yazarlar tarafından gönderilen hediye kitapları, makul değeri aşmaması, karşılık beklentisi doğurmaması ve hakimin tarafsızlık görüntüsüne halel getirmemesi koşuluyla kabul edebileceği sonucuna ulaştı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, hakimlerin, yazarlar tarafından gönderilen kitapları, makul değeri aşmaması, karşılık beklentisi doğurmaması ve hakimin tarafsızlık görüntüsüne halel getirmemesi koşuluyla kabul etmesinin yargı etiği ilkelerine uygun olduğuna hükmetti.

Bir ticaret mahkemesi başkanı, yazarlar tarafından gönderilen hediye kitapların kabul edilmesinin yargı etiği kapsamında uygun olup olmadığına ilişkin tavsiye istedi.

Başvuruyu incelemeye alan HSK Genel Kurulu, yazarlar tarafından hediye olarak gönderilen kitapların çeşitli istisnalar dışında kabulünde yargı etiği kapsamında bir engel bulunmadığına hükmetti.

Tavsiye niteliğindeki kararda, Türk Yargı Etiği Bildirgesi'ndeki hükümler hatırlatıldı. Türk kültüründe hediye takdiminin, karşısındakine kıymet verildiğini gösteren, olumlu ilişkiler kurulmasını sağlayan, saygı göstergesi olarak kabul edilen iletişim biçimi olduğuna işaret edilen kararda, hediye alan kişide minnet altında kalma, karşısındakine iyilik yapması gerektiği yönünde bir his ya da hediye verene karşı farklı davranması gerektiğine dair bir eğilim oluşmasının muhtemel olduğu vurgulandı.

Kararda, hakim ve savcıların hediye beklentisi içinde olduğu yönünde bir izlenim oluşmaması gerektiğine işaret edildi.

- "Kitaplar, adil karar verebilmenin aracı da olmaktadır"

Kitapların hukuk mesleklerinde temel bilgi kaynağı olduğu vurgulanan kararda, "Hakimler ve savcılar yönünden kitaplar, yetkinliğin artırılması, kararların yeterli gerekçelerle desteklenmesi, mesleki ve özel yaşamlarındaki farkındalığın artırılması, toplumu daha iyi anlamanın ve böylece daha adil kararlar verebilmenin bir aracı da olmaktadır. Aynı zamanda değişen toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde kendilerini yetiştirecek genel kültür bilgisine de sahip olmaları gerektiği açıktır." değerlendirmesi yapıldı.

Türk Yargı Etiği Bildirgesi'ndeki hakim ve savcılarla ilgili, "Kararlarını hakkaniyetle verebilmek için gerekli bütün bilgi kaynaklarına ulaşmaya ve işlemlerini yeterli gerekçelerle desteklemeye özen gösterirler." hükmünün bulunduğu bildirilen kararda, yazarın, kitap hediye edeceği hakimin "görev yaptığı mahkemede bir davasının olması, duruşma sırasında kitabın takdim edilmesi" gibi durumların tarafsızlık görünüşünü zedeleyeceği vurgulandı.

- "Davasının bulunmaması gerekir"

Kararda, mali değeri yüksek olan kitabın kabul edilmesinin de hakimi yükümlülük altında hissettireceği, bağımsızlığı zedeleyebileceği aktarıldı.

Verilen kitabın, herhangi bir ayrımcılık sebebine dayalı içeriğe sahip olmasının da hakimin tarafsızlık görüntüsünü etkileyebileceğine değinilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Kitabı hediye eden kişi veya kurumun hakimin önünde veya önüne gelmesi muhtemel herhangi bir davasının bulunmaması, hediye edilen kitabın bedelinin makul değeri aşmaması, karşılık beklentisi doğurmaması ve hakimin tarafsızlık görüntüsüne halel getirmemesi koşuluyla yazarları tarafından hakimlere kendi kitaplarının hediye olarak gönderilmesi halinde, bu hediyenin kabulünde yargı etiği açısından engel bir hal bulunmamaktadır."

Aman dikkat! Aldığınız etin üzerinde ıslaklık varsa...Aman dikkat! Aldığınız etin üzerinde ıslaklık varsa...
Şehit Topçu'nun amcası: Bu bizim düğünümüz, bayramımızŞehit Topçu'nun amcası: Bu bizim düğünümüz, bayramımız
Bakan Pakdemirli: Türk ve Kürt kardeşliğinin önüne hiçbir şey geçemezBakan Pakdemirli: Türk ve Kürt kardeşliğinin önüne hiçbir şey geçemez
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
HSK Genel Kurulu Türk Yargı Etiği Bildirgesi Yargı Etiği

En Çok Okunan Haberler

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Mucize Doktor'da aşk sürprizi! 'Bu çok tehlikeli bir durum'

Mucize Doktor'da aşk sürprizi! 'Bu çok tehlikeli bir durum'

ABD'de Türkiye'ye karşı bir skandal hamle daha

ABD'de Türkiye'ye karşı bir skandal hamle daha

TSK üssüne havanlı saldırı: 5 asker yaralı

TSK üssüne havanlı saldırı: 5 asker yaralı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
9 aylık Muhammed Omar Saar'ın şehit olmasıyla ilgili yürekleri yakan detay!

Teröristlerin saldırısında şehit oldu! Yürekleri yakan detay

Son dakika! Kamışlı'dan Nusaybin'de gazetecilerin bulunduğu binaya ateş açıldı

Kamışlı'dan Nusaybin'e ateş açıldı

Bakan Akar Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

Bakan Akar'dan flaş 'harekat' açıklaması

Son dakika! Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerin yakalanma anı görüntüleri!

Yakalanan teröristler böyle getirildi!

Barış Pınarı Harekatı başlayınca YPG/PKK'lı teröristler bunu da yaptı!

Harekatın başlamasıyla YPG/PKK'lı teröristler bunu da yaptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.