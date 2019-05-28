HSK'ye 25 sözleşmeli büro personeli alınacak

Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) sınavla 25 sözleşmeli büro personeli alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 2018 yılı KPSS puanı esas alınarak yapılacak başvurularda lisans mezunlarının KPSSP3, ön lisans mezunlarının KPSSP93 ve ortaöğretim mezunlarının da KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmaları gerekiyor.

Başvuruda bulunacak adaylarda sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması, fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olmaları veya en az lise ve dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olma şartı aranıyor.

Adayların 10-14 Haziran tarihleri arasında "www.hsk.gov.tr" internet adresinde yer alan "2019 yılı 4/B Sözleşmeli Büro Personeli Giriş Sınavı İş Talep Formu" doldurmak suretiyle gerekli belgelerle birlikte HSK'ye şahsen veya buraya gönderilmek üzere Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarına müracaat etmeleri gerekiyor.