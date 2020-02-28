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HTC 2020'ye merhaba dedi: HTC Wildfire R70 tanıtıldı! İşte özellikleri

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.02.2020 16:50 | Son Güncelleme

HTC 2020 yılının ilk akıllı telefonu HTC Wildfire R70'in tanıtımını yaptı. Damla çentiği ve kameralarıyla dikkat çeken HTC Wildfire R70 özellikle pil kapasitesiyle kullanıcılarını memnun edecek gibi görünüyor. Peki HTC Wildfire R70'in özellikleri neler?

HTC 2020'ye merhaba dedi: HTC Wildfire R70 tanıtıldı! İşte özellikleri

HTC uzun zamandır sessizliğini koruyordu. 2020 yılına girmemiz ile birlikte HTC'nin bu sessizliğini bozacağı düşünülüyordu. Düşünceler doğru çıktı. Koronavirüs nedeniyle Mobil Dünya Kongresi'ne katılamayan HTC, bugün yeni akıllı telefonu HTC Wildfire R70'i tanıttı.

HTC WİLDFİRE R70 ÖZELLİKLERİ

HTC Wildfire R70 özellikleri arasında MediaTek Helio P23 işlemcisi var. Bu işlemciye 2GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Bu hafıza microSD kart desteği sayesinde 256GB'a kadar arttırılabiliyor. Wildfire R70'in ekranı ise 6,53 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğe sahip. Damla çentik ise HTC Wildfire R70'in ekranında yer buluyor.

HTC Wildfire R70-1

HTC Wildfire R70'in kameraları ise ait olduğu segment düşünüldüğünde oldukça dikkat çekici. Zira, HTC Wildfire R70 üçlü bir arka kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor. Bu kameralar 16 MP ana kamera + 2 MP makro kamera + 2 MP 3D derinlik sensörü olarak görev alıyor. Ön taraftaki damla çentiğin içinde ise 8 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası mevcut. Tüm bunların yanında 4000 mAh'lik bataryaya sahip olan HTC'nin yeni telefonu herhangi bir hızlı şarj desteğine sahip değil. Bu anlamda 4000 mAh'lik bataryayı tam olarak doldurmak bayağı bir zaman alabilir.

HTC Wildfire R70

Android 10 yerine Android Pie işletim sistemi ile kutusundan çıkan HTC Wildfire R70'in fiyatı henüz belli değil. Yakın zamanda HTC tarafından HTV Wildfire R70'in fiyatı hakkında bir açıklama yapılması bekleniyor.

HTC Wildfire R70 Teknik Özellikleri

  • 6,52 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde damla çentikli ekran
  • MediaTek Helio P23 işlemci
  • 2GB RAM
  • microSD kart desteği ile 256GB'a kadar arttırılabilen 32GB dahili depolama alanı
  • 16 MP ana kamera + 2 MP makro kamera + 2 MP 3D derinlik sensörü
  • 8 MP ön kamera
  • 4000 mAh batarya (hızlı şarj desteği yok)
  • Android 9.0 Pie
  • Mavi ve Siyah renk seçeneği
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