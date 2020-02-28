HTC 2020'ye merhaba dedi: HTC Wildfire R70 tanıtıldı! İşte özellikleri

HTC uzun zamandır sessizliğini koruyordu. 2020 yılına girmemiz ile birlikte HTC'nin bu sessizliğini bozacağı düşünülüyordu. Düşünceler doğru çıktı. Koronavirüs nedeniyle Mobil Dünya Kongresi'ne katılamayan HTC, bugün yeni akıllı telefonu HTC Wildfire R70'i tanıttı.

HTC WİLDFİRE R70 ÖZELLİKLERİ

HTC Wildfire R70 özellikleri arasında MediaTek Helio P23 işlemcisi var. Bu işlemciye 2GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Bu hafıza microSD kart desteği sayesinde 256GB'a kadar arttırılabiliyor. Wildfire R70'in ekranı ise 6,53 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğe sahip. Damla çentik ise HTC Wildfire R70'in ekranında yer buluyor.

HTC Wildfire R70'in kameraları ise ait olduğu segment düşünüldüğünde oldukça dikkat çekici. Zira, HTC Wildfire R70 üçlü bir arka kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor. Bu kameralar 16 MP ana kamera + 2 MP makro kamera + 2 MP 3D derinlik sensörü olarak görev alıyor. Ön taraftaki damla çentiğin içinde ise 8 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası mevcut. Tüm bunların yanında 4000 mAh'lik bataryaya sahip olan HTC'nin yeni telefonu herhangi bir hızlı şarj desteğine sahip değil. Bu anlamda 4000 mAh'lik bataryayı tam olarak doldurmak bayağı bir zaman alabilir.