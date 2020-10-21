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HTC Desire 20+ tanıtıldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.10.2020 12:34 | Son Güncelleme

Akıllı telefon pazarından silinme noktasına gelen HTC, direnmeye devam ediyor. HTC şimdi de HTC Desire 20+ ile boy gösterecek.

HTC Desire 20+ tanıtıldı

Android telefon pazarında son 4-5 yıldır umduğunu bulamayan HTC, direnmeye devam ediyor. Firma şimdi de HTC Desire 20+ modeli ile orta segmentte şansını deneyecek. Peki, 300 dolara satılacak olan bu telefon özellikleri ile neler sunuyor?

HTC DESİRE 20+ ÖZELLİKLERİ

HTC Desire 20+’te 6.5 inç büyüklüğünde 1600 ×720 çözünürlüğünde LCD ekran yer alıyor. Gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 720G yonga setinden alan telefonda 6 GB LPDDR4X RAM bulunuyor. microSD kart destekli 128 GB dahili depolama birimi ile gelen bu model, kamerası ile dikkat çekiyor.

Telefonun arka tarafında 48 MP f/1.8 diyafram + 5 MP 115 dereceli lens f/2.2 diyafram + 2 MP derinlik sensörü + 5 MP makro lens f/2.4 diyaframlı kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 16 MP çözünürlüğünde selfie kamerasına yer veriliyor.

Kutusundan Android 10 işletim sistemi ve QC4.0 fast charging destekli 5.000 mAh kapasiteli batarya ile çıkacak olan telefonun ülkemizde satılıp satılmayacağı henüz bilinmiyor.

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