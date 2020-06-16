HTC'nin yeni kozu: HTC U20 5G tanıtıldı! İşte özellikleri

HTC bugün bir değil tam iki telefon tanıtarak tabiri caizse şov yaptı. Önce HTC Desire 20 Pro ile merakla beklenen 'gizemli' telefonunu açığa çıkartan HTC, bunun hemen ardından HTC U20 5G ile sevenlerinin karşısına çıktı.

HTC U20 5G ÖZELLİKLERİ

HTC U20 5G özellikleri arasında 6,8 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde delikli bir ekran yer alıyor. Bu ekran tıpkı HTC Desire 20 Pro'da olduğu gibi sol üst köşesinde bir ekran deliği barındırıyor.. Bu ekran deliği 32 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya ev sahipliği yapıyor ve güzel selfie'ler çekmeye imkan tanıyor. Biraz da telefonun iç donanımından bahsedelim. HTC U20 5G'de adından da anlayabileceğiniz üzere 5G desteğine sahip Snapdragon 765G işlemcisi bulunuyor. Bu işlemciye 8GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Ayrıca HTC yine microSD kart girişini HTC U20 5G'ye yerleştirmeyi başarmış. Böylece depolama alanı artırılabiliyor. HTC bu anlamda bizleri şaşırtıyor zira firmanın teleofonu orta/üst seviye arasında kendini konumlandırmaya çalıştığı gözleniyor. Bu da fiyatının uygun olabileceğini gösteren en büyük işaretlerden biri.