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HTC'nin yeni kozu: HTC U20 5G tanıtıldı! İşte özellikleri

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.06.2020 16:07 | Son Güncelleme

HTC, HTC U20 5G'nın tanıtımını gerçekleştirdi. HTC Desire 20 Pro ile aynı anda tanıtılan HTC U20 5G, HTC Desire 20 Pro'ya göre daha iyi özelliklere sahip. Peki HTC U20 5G özellikleri neler?

HTC'nin yeni kozu: HTC U20 5G tanıtıldı! İşte özellikleri

HTC bugün bir değil tam iki telefon tanıtarak tabiri caizse şov yaptı. Önce HTC Desire 20 Pro ile merakla beklenen 'gizemli' telefonunu açığa çıkartan HTC, bunun hemen ardından HTC U20 5G ile sevenlerinin karşısına çıktı.

HTC U20 5G ÖZELLİKLERİ

HTC U20 5G özellikleri arasında 6,8 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde delikli bir ekran yer alıyor. Bu ekran tıpkı HTC Desire 20 Pro'da olduğu gibi sol üst köşesinde bir ekran deliği barındırıyor.. Bu ekran deliği 32 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya ev sahipliği yapıyor ve güzel selfie'ler çekmeye imkan tanıyor. Biraz da telefonun iç donanımından bahsedelim. HTC U20 5G'de adından da anlayabileceğiniz üzere 5G desteğine sahip Snapdragon 765G işlemcisi bulunuyor. Bu işlemciye 8GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Ayrıca HTC yine microSD kart girişini HTC U20 5G'ye yerleştirmeyi başarmış. Böylece depolama alanı artırılabiliyor. HTC bu anlamda bizleri şaşırtıyor zira firmanın teleofonu orta/üst seviye arasında kendini konumlandırmaya çalıştığı gözleniyor. Bu da fiyatının uygun olabileceğini gösteren en büyük işaretlerden biri.

HTC U20 5G özellikleri

HTC U20 5G'nin parmak izi okuyucusu yine HTC Desire 20 Pro'da eleştirdiğimiz gibi cihazın arka tarafındaki yerini koruyor. Bu durumun en azından HTC U20 5G'de değişmesini beklerdik ancak maalesef beklediğimiz bir sonuç ile karşılaşmıyoruz. Parmak izi okuyucunun hemen yanı başında ise U20 5G'nin arka kameraları bulunuyor. Bu kameralar sırasıyla 48 MP ana kamera + 8 MP geniş açılı kamera + 2 MP makra kamera + 2 MP derinlik algılama sensörü olarak görev yapıyor. Telefon gücünü ise 18W hızlı şarj desteğine sahip olan 5.000 mAh değerindeki pilinden karşılıyor.

HTC U20 5G fiyatı

HTC U20 5G FİYATI BELLİ OLDU MU?

HTC U20 5G fiyatını da açıklamaya gerek duymadı. Ancak telefonun Tayvan'da uygun bir fiyat ile satışa çıkması bekleniyor. Avrupa, Afrika ve Orta Doğu gibi pazarlarda da HTC U20 5G'yi görmek ihtimalimiz oldukça yüksek.

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