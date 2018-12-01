HTC U11 Life için Android Pie yayınlandı

Android telefon pazarında ne yapsa yaranamayan HTC, son dönemde tanıttığı telefonlar ile hafiften bir sükse yaratmış ama sonra kor ateş gibi sönmüştü. Telefonlarının yanından Android güncellemelerini de hızlı bir şekilde sunmaya çalışan HTC, bu sayede mevcut kullanıcılarının gönlünü almayı başarmıştı.

HTC’nin gücünü Qualcomm’un Snapdragon 630 yonga seti ve 3 GB RAM‘den alan orta segment telefonu U11 Life bugün sürpriz bir şekilde Android 9.0 Pie ile tanıştı. Şimdilik sadece Romanya’da kullanıma sunulan U11 Life için Android 9.0 Pie güncellemesi, kademe kademe olarak diğer ülkelere de gelecek.

Firmanın amiral gemisi modellerinden önce orta segmente Android Pie güncellemesini sunması sevindirici bir haber. Üst segment modeller zaten bu güncellemeyi alacakken muallakta kalan orta segmentti.

HTC ilk olarak daha fazla faaliyet gösterdiği orta segmente yönelerek çok doğru bir karar almış. Tabii bu noktada HTC U11 Life’ın Android One kapsamında Google işbirliği ile üretilmesinin de payı çok büyük.

Apple ve Qualcomm anlaşmaya çok yakın!

