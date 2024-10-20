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HTS kaydı nedir? HTS ne demek? HTS açılımı

Ferhan Petek Ferhan Petek
17.10.2024 19:19
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İşlenen çeşitli suçların faillerini tespit edebilmek ya da suçu işlediği düşünülen kişinin suçunun netleşebilmesi ve ispat edilebilmesi için çeşitli kanıtlara ihtiyaç vardır. Bu kanıtlar farklı kaynaklar aracılığıyla elde edilebilir. HTS kayıtları da bu kaynaklardan biridir.

HTS kaydı nedir? HTS ne demek? HTS açılımı

İnsanların işledikleri çeşitli suçlar ya da işlemekle suçlandığı durumların kanıtlanabilmesi için çeşitli bilgilerin toplanması ve suçun ya da suçsuzluğun ispat edilebilmesi gerekliliği bulunur. Bazı suçlar hafif, bazı suçlar ise ağır suçlar olabilir. Dava soruşturmalarında ihtiyaç duyulan kanıtların toplandığı bazı kaynaklar vardır.

HTS nedir?

HTS açılımı, "Historical Traffic Search" ifadesidir. İngilizce olan bu ifadenin Türkçe karşılığı "Arama trafiği kayıtları" olarak geçmiştir. Kısaca HTS, kişilerin telefon aracılığıyla yaptıkları konuşmalar, görüşmeler ya da sinyal kayıtlarının adli soruşturma süreçlerinde savcıların ya da hakimlerin talepleri ile incelenmesi anlamına da gelir.

Yapılan görüşmelerde yer alan ayrıntılar HTS sayesinde ortaya çıkartılır. HTS ile; aranan kişiler, ne zaman arandığı bilgileri, yapılan konuşmanın ne kadar sürdüğü ya da görüşmenin nerde yapıldığı gibi bilgilere de ulaşabilmek mümkün olur.

HTS kaydı ne demektir?

HTS kayıtları, ilgili olan kişiye ait bir telefondaki tüm görüşmelere ulaşım sağlar. Mesajlaşmalar da bu kayıtlara dahildir. Bu konudaki resmî düzenleme 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu maddelerinden birinde belirtilmiştir. Denetlemesi ise Telekomünikasyon Yolu ile Yapılan İletişim Denetlenmesi başlığı altında yapılmaktadır.

Bu kayıtlar, kişiler arasında yapılan karşılıklı aramaların, sinyal bilgilerinin ve tüm çeşitli iletişimlerin bütün olarak incelenmesini, tutulan raporların yorumlanarak çıkartılması, başarısız aramaların belirlenebilmesi, hat sahibi ile kullanıcının aynı kişi olmaması gibi olasılıkları da hesaba katarak araştırma yapar.

HTS kayıtları neyi gösterir?

HTS kayıtları ve raporları, sanığın ya da şüpheli olarak kabul edilmiş olan kişinin genel olarak 5 yıllık olmak üzere geçmiş zamanda yapmış oldukları iletişim kayıtlarını da içermektedir. Bu veriler iletişimin içeriğine herhangi bir müdahale yapılmadan; kişinin nerede, ne zaman, kiminle, ne kadar iletişim kurduğuna yönelik bilgiler de içerir. Düzenlenen HTS kayıtları tablosu içeriğinde ayrıca şu bilgiler yer alır:

  • Arama
  • Aranma
  • Mesaj alma
  • Mesaj atma
  • İletişimin saatleri
  • İletişimin günleri
  • İletişimin nereden yapıldığı
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