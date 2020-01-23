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HTS kayıtları FETÖ’cü Enver Altaylı'nın, 'Hablemitoğlu' yalanını ortaya çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 15:55 | Son Güncelleme

Hakkında FETÖ yöneticiliği ve casusluk suçlarından dava açılan eski MİT mensubu Enver Altaylı’nın, öldürülmesinden 3 ay önce Doç.

Hilal ÖZTÜRK/İstanbul, (DHA)- Hakkında FETÖ yöneticiliği ve casusluk suçlarından dava açılan eski MİT mensubu Enver Altaylı’nın, öldürülmesinden 3 ay önce Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu ile birden fazla görüştüğü ortaya çıktı. Altaylı, 21 Ekim 2016 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda verdiği ifadede eski bir siyasetçinin ofisinde Hablemitoğlu ile FETÖ’nün Türkiye imamı Mustafa Özcan’ın bir araya geldiğini öğrendiğini ama kendisinin orada olmadığını iddia etti. Ancak Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Savcısı Zafer Ergün tarafından yürütülen soruşturmada, FETÖ’cü Altaylı’nın bu konuda yalan ifade verdiği, HTS kayıtları ve tanık anlatımlarıyla ortaya çıkarıldı. Altaylı’nın eski bir siyasetçi aracılığıyla, Hablemitoğlu ile 3 ayda birden fazla kez görüştüğü belirlendi. Görüşmelerde Türkiye imamı Mustafa Özcan’la birlikte oldukları da yine yoğun HTS trafiği kayıtlarından tespit edildi. Hablemitoğlu’nun Alman Vakıfları ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile ilgili çalışmaları nedeniyle bu görüşmelerin gerçekleştirildiği değerlendiriliyor.
FETÖ’cü eski MİT görevlisi Enver Altaylı’nın, “silahlı terör örgütü kurucu ve yöneticisi ile casusluk” suçlarından hakkında açılan davanın iddianamesinde, Hablemitoğlu soruşturmasında, dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necip Cem İşçimen tarafından, 21 Ekim 2016 tarihinde tanık olarak alınan ifadesi de yer aldı. Altaylı’nın ifadesinde FETÖ ve Hablemitoğlu ile arasındaki ilişkinin açığa çıkmaması için yalan söylediği ortaya çıktı.
‘HİÇ GÖRÜŞMEDİM’
Altaylı, eski bir siyasetçinin Ankara’daki ofisinde, Doç.Dr. Hablemitoğlu ile FETÖ’nün Türkiye imamı Mustafa Özcan’ın görüştüğünü öğrendiğini söyledi. Hablemitoğlu’yla hiç görüşmediğini ileri süren Altaylı, FETÖ imamı Mustafa Özcan’la “Orta Asya'daki Türk öğrencilerin Türkiye'de barınmalarının sağlanması” amacıyla temas kurduğunu savundu. Altaylı ifadesinde şunları söyledi: “Mustafa Özcan ile Necip Hablemitoğlu’nu görüştürmek için bir girişimim olmadı. Eski siyasetçinin bürosunda Necip Hablemitoğlu ve Ramazan Toprak (eski askeri hakim) ile karşılaşmadım. Necip Hablemitoğlu ile hiç görüşmedim. 1993-1994 yılından bu yana (…) numaralı hattı kullandım. Almanya ve ABD'de bir GSM hattım var. Mustafa Özcan ve eski siyasetçi ile ayrı ayrı görüştüğümde Necip Hablemitoğlu ile olan görüşmeyi yaptıklarını öğrendim. Görüşmenin Necip Hablemitoğlu'nun Alman Vakıfları ile ilgili yazmış olduğu kitabın yayınlanmasından sonra, öldürülmesinden kısa süre önce gerçekleştiğini hatırlıyorum.”
HTS KAYITLARI YALANI ORTAYA ÇIKARDI
DHA’nın edindiği bilgilere göre Altaylı’nın yalan ifadesini, Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nın Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma ortaya çıkardı. Hablemitoğlu’nun öldürüldüğü tarih ve öncesindeki aylarda çıkartılan HTS kayıtlarında, bu görüşmelerin de izleri tespit edildi. Teknik analizden çıkan sonuçlar sonrası ifadesi alınan Altaylı’nın, Özcan ve Hablemitoğlu ile yoğun HTS kayıtları belirlendi. Altaylı’nın yalan söylediği tespit edildikten sonra yakın takibe alındığı ve sonrasında FETÖ bağlantısının ortaya çıkartılarak gözaltına alındığı belirtildi.

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