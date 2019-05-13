HTŞ liderinden destekçilerine İdlib çağrısı

HTŞ lideri Colani'nin görüldüğü videonun ne zaman ve nerede çekildiğine yönelik bilgi bulunmuyor. Colani videoda kırsal bir alanda, çimenlerin üzerine oturmuş bir şekilde görülüyor. Bir aktiviste göre video Hama vilayetinin kuzeyinde çekildi. Videonun Beşar Esad'a bağlı güçlerin düzenlediği bir saldırının ardından çekildiği tahmin ediliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen yıl Eylül ayında Soçi'de düzenledikleri zirvede İdlib'de 15-20 kilometre genişliğinde silahtan arındırılmış bir bölge oluşturulmasını kararlaştırmıştı. Muhalif örgütlerin, oluşturulacak bu silahtan arındırılmış bölgeden çıkmalarının yanı sıra bu örgütlerin ellerindeki ağır silahları da bölgeden çekmeleri öngörülmüştü. Bu "çatışmasızlık bölgelerinin" denetim ve gözetim görevi ise Türkiye'ye verilmişti . Çatışmasızlık bölgeleri kademeli olarak yerini şiddete bıraktı. Rusya destekli Suriye ordusunun bir süredir hava saldırıları düzenlediği bölgeyi binlerce sivil terk etti. El Kaide'nin uzantısı Heyet Tahrir Şam bu yıl Ocak başında isyancı diğer grupları bastırarak, İdlib'de kontrol altındaki alanı genişletmişti. İdlib "muhaliflerin son kalesi" olarak görülüyor.

AFP, DW / HT,GA

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