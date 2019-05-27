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HTŞ'den Türkiye'ye "İdlib'de harekete geç" çağrısı

27.05.2019 22:06 | Son Güncelleme

İdlib'in büyük bölümünde kontrolü elinde bulunduran radikal İslamcı HTŞ örgütü, vilayette ilerleyen Suriye ordusunun Türkiye sınırına dayanacağı uyarısında bulunarak Ankara'yı bölgedeki mevzilerini güçlendirmeye çağırdı.

Suriye'de iç savaşın son cephesi olan İdlib vilayetinin büyük bölümünde kontrolü elinde bulunduran radikal İslamcı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütü, Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı güçlerin ilerlemesi karşısında Türkiye'yi daha müdahil bir politika izlemeye çağırdı.

El Kaide bağlantılı HTŞ'nin bünyesinde faaliyet gösteren ve kendisini "Kurtuluş Hükümeti" olarak isimlendiren heyetin lideri Fevaz Hilal, Astana ve Soçi barış süreçleri dâhilinde Türkiye'nin oluşturduğu 12 gözlem noktasının acilen güçlendirilmesi gerektiğini, aksi takdirde rejim güçlerinin Türkiye sınırına kadar ilerleme kaydedeceğini söyledi.

Reuters haber ajansına konuşan Hilal, Mayıs ayı başında iki Türk askerinin Suriye ordusunun açtığı ateşte yaralandığını hatırlatarak, "Türk mevzilerinin oluşturulmasına halka koruma sağlayacağı umuduyla izin verilmişti. Ancak gerçekler, bu mevzilerin kendilerini de koruyamadığını söylüyor. Türk tarafının oluşturduğu bu mevzileri ve girdikleri alanları korumasını, ayrıca bulundukları bölgelere Rus ve Suriye jetlerinin uçuşunu ve bombardımanları engellemelerini umuyoruz" diye konuştu.

"Bu mevziler ve etrafındaki alan bombalanıyor ve Türk askeri yaralanıyorsa bu bazı soru işaretleri yaratıyor" diyen Hilal, "Ankara'nın bölgedeki rolünü ve bu gözlem noktalarıyla ne istediğini netleştirmesi gerektiğini" belirtti.

On yedi sivil hayatını kaybetti

Öte yandan İdlib vilayetinde rejim güçlerinin hava saldırılarında en az 17 sivilin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü Rami Abdülrahman, "İdlib vilayetinde Pazartesi günkü hava ve füze saldırılarında aralarında beş çocuğun olduğu 17 sivil hayatını kaybetti" ifadesini kullandı.

Gözlemevi'nin bildirdiğine göre bu 17 kişinin dokuzu İdlib kentinin yaklaşık 15 kilometre güneyindeki Ariha kasabasında düzenlenen hava saldırısında çöken bir binada yaşamını yitirdi.

idlib'de Pazartesi günü toplam yaralı sayısı ise 47 olurken, vilayetin güneyinde yoğunlaşan 100'den fazla hava saldırısında en az 93 adet varil bombasının atıldığı gene Gözlemevi tarafından duyuruldu.

ABD merkezli tıbbi bir sivil toplum kuruluşu olan Uluslararası Tıbbi ve İnsani Yardım Organizasyonları Birliği'ne göre (UOSSM), 28 Nisan'dan beri devam eden çatışmalarda 229 sivil hayatını kaybetti ve en az 727 kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre aynı süre zarfında İdlib vilayetinde yerinden edilenlerin sayısı 200 bini aştı. Suriye'de 2011 yılından beri devam eden iç savaşta 370 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ve milyonlarcasının yerinden edildiği tahmin ediliyor.

DW,rtr,dpa,AP/ÇÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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