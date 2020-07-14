İstanbul Üniversitesi AUZEF’e Psikoloji Bölümü kapanacak mı? Açıköğretim Psikoloji Bölümü kaldırılıyor mu?

İstanbul Üniversitesi AUZEF programına Psikoloji Bölümü eklendiğine dair son günlerde sosyal medyada eleştirilmeye başlanmıştı. Peki İstanbul Üniversitesi AUZEF Psikoloji Bölümü açıldı mı?

İstanbul Üniversitesi AUZEF’e Psikoloji Bölümü mü açıldı?

Daha önce programına Felsefe Bölümü’nü de ekleyen İstanbul Üniversitesi, şimdi de Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’ne lisans düzeyinde psikoloji programı ekledi. Bu durumu sosyal medyadan tepki gösterenler arasında Psikoloji öğrencileri ve mezunları dışında eğitmenler de vardı. YÖK’ü eleştirerek AUZEF programından Psikoloji Bölümü’nün kaldırılmasını isteyen sosyal medya kullanıcıları, çağrılarına cevap verilmesini bekliyor.

AUZEF'e neden psikoloji Bölümü eklendi?

Koronavirüsün ülkemize gelmesiyle birlikte başlayan pandemi sürecinde birçok sınav uzaktan ve online olarak yapılmıştı. YÖK’ün bu kararı vatandaşlar tarafından desteklenerek, AUZEF ve AÖF sınavlarının online yapılması onaylanmıştı. YÖK şimdi de uzaktan eğititim programlarına teşvik amacıyla İstanbul Üniversitesi AUZEF lisans programına Psikoloji Bölümü ekledi. Uzaktan eğitim programlarının ağırlığının artırılması kararı verilmesinin ve Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ankara Üniversitesinde Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nin (AUZEF) kurulmasının ardından, bir adım da İstanbul Üniversitesi’nden geldi.