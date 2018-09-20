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Devlet Bahçeli: MHP olarak yerel seçimlerde İstanbul'da aday çıkarmayacağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.09.2018 12:32 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gazetecilere verdiği yemekte önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, hazırladıkları af teklifini 24 Eylül'de Meclis'e sunacaklarını açıkladı. Öte yandan yerel seçim ittifakına ilişkin de konuşan MHP lideri, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı çıkarmayacağını söyledi.

Devlet Bahçeli: MHP olarak yerel seçimlerde İstanbul'da aday çıkarmayacağız

Yerel seçim ittifakına ilişkin konuşan MHP lideri Bahçeli, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı çıkarmayacağını söyledi. Bahçeli, MHP’nin yönettiği belediyelere yeniden talip olduğu mesajını da verdi. Öte yandan Alaattin Çakıcı'ya sahte rapor düzenledikleri iddia edilen doktorların tutuklanmasıyla ilgili de “Burada bir adaletsizlik var. Bunu bir örgüt haline dönüştürmek yanlış” ifadelerini kullanan MHP lideri, hazırladıkları af teklifini 24 Eylül'de Meclis'e sunacaklarını açıkladı.

YEREL SEÇİM MESAJI

Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul’da çıkarttığımız adayın kaç oy alacağı geçmişte belli. Kazanamayacağımız yerde bir aday çıkartıp ‘Bizim de adayımız var’ demenin bir manası var mı? Ama ilçelerinde bizim de aday çıkartacağımız yerler var.”

ANKARA VE İZMİR İÇİN TEMKİNLİ KONUŞTU

Ankara ve İzmir için ise temkinli konuşan MHP lideri ”İnceliyoruz” dedi. MHP’nin yönettiği belediyelere yeniden talip olduğunu söyleyen Bahçeli, ”Bazı hizmetler yarıda kaldı” diye konuştu.

Bahçeli sözlerine şöyle devam etti:

”AK PARTİ AYNI YERDE ADAY GÖSTERİRSE İTTİFAKIN RUHU ZEDELENMEZ”

”AK Parti aynı yerde aday gösterirse ittifakın ruhu zedelenmez. Onlar çıkarıyorsa biz de çıkartırız. ‘Haydi gelin burada bir aday etrafında birleşelim’ olabilir. Bunlar hep konuşulur. ‘İlle de benim dediğim olacak’ diyenleri de sırtımızda küfe yok ya taşıyacak durumda değiliz. Türkiye’yi düşünerek gerçekçi siyaset yapmaya çalışıyoruz.”

3 BÜYÜK ŞEHİR UYARISI

Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın 3 büyük şehirde başarısız olması durumunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin tartışmaya açılacağını dile getirdi.

GÜNEYDOĞU İÇİN AŞİRET GÖRÜŞÜ ÖNERİSİ

Doğu ve Güneydoğu için de aşiretlerin iradesi önemli uyarısı yapan Bahçeli, ”Adayın kim olduğunun dışında, Kürt kökenli Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan aşiretlerin iradesini alarak, onların iradesiyle adaylar belirleyerek PKK’yı siyasi boyutta da yok edebilecek bir birliktelik diyorum ben. Bu 30 ilde CHP, HDP eklemlenmiş bir yapıda seçime girer, PKK yanlısı kişiler aday gösterilir sonuç alınırsa bu defa terörle mücadelenin bir boyutu tartışmaya açılır” diye konuştu.

”AF TEKLİFİNİ 24 EYLÜL’DE MECLİS’E SUNACAĞIZ”

Bahçeli, af teklifinin tamamlandığını 24 Eylül’de TBMM’ye sunulacağını da söyledi.

HİBE UÇAK TEPKİSİ: TÜRKİYE DEVLETİ, HEDİYE VE HİBE KABUL ETMEZ

MHP lideri, Katar’dan hibe uçak kabul edilmesine de şu sözlerle sert tepki gösterdi:

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti hediye, hibe kabul etmez, uçak ihtiyacı varsa bunun piyasası neredeyse, kendi kaynaklarıyla almayı tercih etmelidir. Ama ‘Bana hibe edildi hediye edildi’ bu Türk milletinin kabul edeceği bir durum değil. Recep Tayyip Erdoğan’ın da bunu kabul etmemesi gerekirdi diye düşünüyorum.”

ÇAKICI’YA SAHTE RAPOR İDDİASI

Bahçeli, Alaattin Çakıcı'ya sahte rapor düzenledikleri iddia edilen doktorların tutuklanmasıyla ilgili de “Burada bir adaletsizlik var. Bunu bir örgüt haline dönüştürmek yanlış” dedi.

İŞ BANKASI TARTIŞMASI: ATATÜRK’ÜN MİRASI TÜRK MİLLETİNE İADE EDİLMELİ

Bahçeli, CHP’nin İş Bankası hisseleri tartışmalarına ilişkin ise ”Değer kaybedildiği zaman o hisseleri sahiplenebilecek olan İş Bankası’nın ortaklarını da göz önüne alın. Ancak bunu İş Bankası Türkiye’nin her siyasi tartışmasında gündeme getirilen konu olarak görmeli ve çözüme kavuşturmalı. Çözüm nedir? CHP’nin Atatürk’ün mirası diye nitelendirilen yüzde 20,8’i Türk milletine iade etmesi lazım. Atatürk’ün gerçek varisi Türk milletidir, herhangi bir kurum veya kuruluş değildir. Bunu Türk milletine iade ettiğini beyan etsin mesele kalmaz” değerlendirmesinde bulundu.

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Okuyucu Yorumları 72 yorum
ÖNCE ALLAHIN SONRA BAHÇELİ REİSİN DESTEĞİYLE HDPKKCHP AĞZININ PAYINI EN GÜZEL ŞEKİLDE ALACAKTIR
Katiller hırsızlar dolandırıcılar uyuşturucu tacirleri çek senet mafyaları dışarı çıkacak afla.Türk adam bunu istemez.Türkün adaleti bu değildir.
sana neden mikrofon uzatılıyor anlamıyorum
Madem yerel seçimlerle genel seçimler bir tutulmamalı diyorduk o zaman mhp seçmeni chp nin adayına oy versin...
büyük kayıp tüh
sn bahçeli partinin tabelasına akp taşeronu diye yaz bari.
Koltuğunu sağlama almak için davasından vazgeçmiş, tükürdüğünü yalayan birinden de bu beklenirdi. şaşırtmadın bahçeci
Türk siyasi tarihinin yüz karası...
Senin gibi milliyetçinin. Partiyi kapatıp komple akepeye geç rahat et. Boşuna akepeye karşı duruş sergilemeye çalışıp danışıklı dövüşlerde artık zorlanıyorsun.
ıyi olur isabetli karar daha fazla rezil olma bencede mikser gardenli
Ya bahçeli diyorum ki;MHP kapatılsın,tüm varlıkları akp ye aktarilsin,MHP diye parti kalmadı,mecliste işgal ettiğiniz koltuklara ve maaşlara yazık.
ne dediysen o dogruudur rreis
partiyi de kapat boşuna açık kalmasın .
Çıkarsanda kaybedeceğini bildiğin için cesaret edip çıkaramıyorsun Partiyi parti olmaktan çıkarıp AKP ye istetme yaptığın için olmasın sakın
bahçelinin çıkaracak adayı mı kaldıki
akp nin koltuk değneği Atatürk CHP bırakmış ki satmayın harap etmeyin.İyi ki Atatürk chp korusun demiş yoksa çoktan Katarlılara satılmıştı.Parasından sana da pay düşer mi umuyorsun.
adam gibi adam,vizyon sahibi,gerçek bir ülkücü,başbuğ türkeşin emaneti ,türk dünyasının ve ülküdaşların lideri devlet bahçeli ,vatan haini türklerin, kominist ve pkklıların korkulu rüyasıdır.sayın bahçeli tek başına alayına meydan okuyor.helal olsun.
Mesele zaten yok. Hoplayan zıplayan siz siniz.CHP o hisselerden para almıyor ama SARAY ın ve senin dediğini yapsa o parayı çalacak Varlık fonu yöneticileri.
Aday çıkarsaydın kesin alırdın.
Yinede bir baston koyaydın yaaa üzülmesin millet
bahçeli ağan öyle dedi diyemi istanbuldan aday çıkartmıyon doğruyu söylesene ağzına yakışmıyormu doğru söz işbankası hisseleri sanamı verilsin abine söyle eğer türk milletine verilmesi gerekiyorsa mhp mirasıda biatçı kapı uşaklarına verilmemeliydi partiden kimse yokmuydu yani bula bula senimi buldular
ülkücünün başı çekmediği hiç yolda gitmeyiniz diyordu rahmetli başbuğ türkeş nur içinde yatsın yazık be bahçeli ülkücü milliyetçi hiç mi adayınız yok ülke yönetimine talip olmuyorsun halk sana başbakanlık verdi sen almadın sana oy yok asla
Türk milleti hediye kabul etmez demiş, reyiz etmez dememiş ki. Zaten millet olarak biz binmeyeceğiz o uçağa, o bakımdan sıkıntı yok. Hem reyiz de Türk olduğunu hiç bir zaman söylemedi ki! Söylediğini duyan var mı? Kelimesine bile alerjisi var sanırım onun..
sizden beklentisi olan da yok zaten...neyi ürettiniz ne fikir buldunuz..anca bi o yana bi bu yana payanda olursunuz..
Hibe kabul eden Turk degildir o zaman? Beleş Komur talep edenler dahil
reis öyle emretmiştir
arkadaslar ucak hibe degil. katara sikintili doneminde sahip ciktigimiz icin bi sukran hediyesidir.
sen de kendini aynaya bakınca ne görüyorsun acaba? çalıntı oy adamı
iddiasız adam . koltuk sevdan olmasa cesurca kongreye giderdin
YİNE SATTI....
önce çıraklık sigortalılarına verdiğin sözü tut ve onun teklifini ver.
BU ADAM KONUŞUYORDA NE KONUŞUYOR BELLİ DEĞİL .??
MHP omurgasızlığın bile ötesine geçmiş bir partidir, Bahçeli ülkünün katilidir. Başbuğun kemikleri sızlıyor.
tarih sizi affetmeyecek mhp..
bastonlarda gün gelir kırılır
Bu adamı görünce gülmağim geli:)
İÇİNİZDE ADAMMI YOK. YUNANA KARŞIMI İTTİFAK YAPIYORSUNUZ. YOKSA RUSA KARŞIMI. ULKEYİ 16 YILDA BATIRAN AKP YE DESTEK VERMEZSEN NAMERTSİN. BERABER YOK ETTİNİZ. İNŞALLAH TC MAHKEMELERİ SİZİ BİRGUN YARGILIYACAKTIR.
sana oy veren delegenin akşına tükürem ben
Sayın bahceliyi takdir ediyorum 1 ekimde yaşa takılanlar içinde önerge hazırlıayn tek lider seni seviyorum sayın bahçeli
Erkekse her ilde cıkartmasın akp ye calıssın
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