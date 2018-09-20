Devlet Bahçeli: MHP olarak yerel seçimlerde İstanbul'da aday çıkarmayacağız

Yerel seçim ittifakına ilişkin konuşan MHP lideri Bahçeli, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı çıkarmayacağını söyledi. Bahçeli, MHP’nin yönettiği belediyelere yeniden talip olduğu mesajını da verdi. Öte yandan Alaattin Çakıcı'ya sahte rapor düzenledikleri iddia edilen doktorların tutuklanmasıyla ilgili de “Burada bir adaletsizlik var. Bunu bir örgüt haline dönüştürmek yanlış” ifadelerini kullanan MHP lideri, hazırladıkları af teklifini 24 Eylül'de Meclis'e sunacaklarını açıkladı.

YEREL SEÇİM MESAJI

Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul’da çıkarttığımız adayın kaç oy alacağı geçmişte belli. Kazanamayacağımız yerde bir aday çıkartıp ‘Bizim de adayımız var’ demenin bir manası var mı? Ama ilçelerinde bizim de aday çıkartacağımız yerler var.”

ANKARA VE İZMİR İÇİN TEMKİNLİ KONUŞTU

Ankara ve İzmir için ise temkinli konuşan MHP lideri ”İnceliyoruz” dedi. MHP’nin yönettiği belediyelere yeniden talip olduğunu söyleyen Bahçeli, ”Bazı hizmetler yarıda kaldı” diye konuştu.

Bahçeli sözlerine şöyle devam etti: