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Survivor'da kavga büyüdü! Merve, Ogeday, Nagihan ve Yunus Emre birbirine girdi! Tansiyon iyice yükseldi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.02.2024 07:17 | Son Güncelleme:
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Survivor 2024 All Star tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmada tansiyon hiç düşmüyor. Yarışmanın yeni bölüm fragmanına Merve, Ogeday, Nagihan ve Yunus Emre arasındaki gerilim damga vurdu. Büyük kavganın yaşandığı fenomen programda Acun Ilıcalı kendini tutamadı ve konseyde adeta çileden çıktı.

Survivor'da kavga büyüdü! Merve, Ogeday, Nagihan ve Yunus Emre birbirine girdi! Tansiyon iyice yükseldi

Survivor All Star heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Yarışmanın yeni bölüm frgamanı sosyal medyayı salladı. Acun Ilıcalı'nın yarışmacılara rest çektiği anlar dikkat çekti.

Survivor All Star'da yaşanan gerilim iyice arttı. Yunus Emre ile başlayan ve Merve'nin de dahil olduğu kavga büyüdü. Merve, Ogeday, Nagihan ve Yunus Emre'nin birbirine girdiği anlar fragmana damga vurdu.

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Nagihan ve Mustafa Kemal'in 'Biz de artık güçlülerle oynamıyoruz.'' çıkışı sonrasında yarışmada işler karıştı.

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Yeni bölüm fragmanında Merve ise şunları söyledi: 'Arkadan konuşmalarla, iş çevirmelerle benim işim olmaz. Ama senin yanında bunu yapan birileri var. Zamanı var. Herkesin zamanı gelecek.'

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Konseyde Acun Ilıcalı'nın yaptığı çıkış ise yarışmacılara olan gerginliğini gözler önüne serdi. Acun Ilıcalı, ''Kardeşim siz ne istiyorsunuz?'' çıkışıyla bazı yarışmacılardan dert yandı.

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Merve ve Mustafa Kemal yayınlanan son bölümde söz dalaşına girmişti ve tartışma sonrasında Merve ağlamıştı.

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