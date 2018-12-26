Huawei 200 milyon kilometre barajını geçti

Çinli şirketlere yönelimin artması ve beğeni toplayan telefonların desteğiyle, bir anda kendisini pazarın en büyük üç şirketi arasında bulan Huawei, şu sıralar yeni bir başarısını kutluyor. 2018 yılının başında 180 milyon olarak açıklanan, ağustos ayında 200 milyon adet olarak yenilenen sevkıyat hedefine ulaşıldı. Yılın bitimine 1 hafta gibi bir süre kala ulaşılan kilometre taşı, aynı zamanda şirket için yeni bir rekor.

CNET üzerinden yapılan duyuruda, telefonların özellikle Avrupa ve Çin’de çok popüler olduğu belirtildi. Öte yandan ABD ile yaşanan kriz devam ettiği için Huawei’nin bu büyük pazardan pay alma şansı pek olmadı. Şirket, P20 ve Mate 20 serileriyle beraber Honor 10’un başarılarına da dikkat çekti. 2018 yılında çok ses getiren bu üst düzey telefonlar, yüksek satış rakamlarına ulaşmıştı ve bu başarıda da büyük rol sahibi oldular.

Ayrıca telefonların, halihazırda 170’ten fazla ülkede 500 milyondan fazla kişi tarafından kullanıldığı tahmini de notlar arasında yer aldı.

Vodafone internet paylaşımı için ücret almayacak!

