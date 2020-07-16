HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Huawei, 2020 yılında ne kadar para kazanmış?

Huawei, 2020 yılında ne kadar para kazanmış?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.07.2020 13:58 | Son Güncelleme

HUAWEI, 2020 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, bu dönemde yıllık yüzde 13,1 artışla 68 milyar dolar (454 milyar yuan) gelir elde etti. Şirketin net kar marjı oranı ise yüzde 9,2 olarak açıklandı.

Huawei, 2020 yılında ne kadar para kazanmış?

Huawei’nin GSM operatörlerine hizmet sunan Carrier İş Birimi, kurumlara ve şirketlere ürün ve hizmet sunan Enterprise İş Birimi ile HUAWEI Tüketici Elektroniği Grubu sırasıyla; 22,5 milyar dolar, 5,13 milyar dolar ve 31,9 milyar dolar gelir elde etti.

Tüm dünyada koronavirüs salgınının etkileri önemli ölçüde hissedilirken, bilgi ve iletişim teknolojileri virüsle mücadele için önemli bir değer olmakla beraber ekonomik iyileşme için de kilit bir teknoloji haline geldi. Çinli firma, istikrarlı ağ operasyonlarını sürdürme, dijital dönüşümü hızlandırma, yerel salgınları önleme. ve yerel ekonomilere katkı sağlamak için sektörün tüm bileşenleriyle çalışma taahhüdünü yineledi.

Açık iş birliği ve küresel değer zincirlerine duyulan güven, içinde bulunduğumuz zor dönem sebebiyle her zamankinden daha önemli hale geldi. Firma, müşteri ve tedarikçilerine karşı yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edeceğini, şirketin gelecekte karşılaşacağı zorluklar ne olursa olsun, küresel dijital ekonomiye ve teknolojik gelişime katkıda bulunacağının bir kez daha altını çizdi.

Apple Watch: WatchOS 7’deki dikkat çekici yeni özellikler

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
iPhone kabloları artık kopmayacak!iPhone kabloları artık kopmayacak!
İşte TİP'in TBMM Başkanlığı adayıİşte TİP'in TBMM Başkanlığı adayı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kimlikleri belli oldu! Birçok ile şehit ateşi düştü

Kimlikleri belli oldu! Birçok ile şehit ateşi düştü

Teknoloji CEO'su başı ve uzuvları kesilmiş halde bulundu

Teknoloji CEO'su başı ve uzuvları kesilmiş halde bulundu

Zorla bildiri okutmuşlardı! 'Sağlığım gitti!'

Zorla bildiri okutmuşlardı! 'Sağlığım gitti!'

Diyete başladı ve 134 kiloya düştü: Kilo vermek zorundayım çünkü...

Diyete başladı ve 134 kiloya düştü: Kilo vermek zorundayım çünkü...

Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz telefon

Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz telefon

Van'da keşif uçağı düştü: 7 şehit!

Van'da keşif uçağı düştü: 7 şehit!

İlginizi Çekebilir

2020 Skoda Kamiq özellikleri ve fiyatı

2020 Skoda Kamiq özellikleri ve fiyatı

Bu otomobil düz vites ama debriyajı yok! İşte özelikleri

Bu otomobil düz vites ama debriyajı yok! İşte özelikleri

İki Samsung cihazı daha zamana yenildi!

İki Samsung cihazı daha zamana yenildi!

Yeni bir çağın başlangıcını haber veren telefon patenti!

Yeni bir çağın başlangıcını haber veren telefon patenti!

Xiaomi kullanıcılarına müjde! Güncelleme yayınlandı

Xiaomi kullanıcılarına müjde! Güncelleme yayınlandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Huawei P Smart Pro İncelemesi - Pop-up kameralı alternatif model

Huawei P Smart Pro incelemesi!

OnePlus 8 için Android 11 Beta 2 güncellemesini yayınladı

OnePlus kullanıcılarına güncelleme müjdesi!

Xiaomi 120W hızlı şarj destekli telefonu üzerinde çalışıyor

Xiaomi'den trafoları kıskandıran çalışma!

iPhone kablo kopma sorunu çözülüyor

iPhone kabloları artık kopmayacak!

Amazon akıllı market arabası ile dünyayı değiştirebilir mi?

Teknolojinin yeni meyvesi: Market arabaları!

Akü’nün Son Kullanma Tarihi ve Akü Ömrü İçin Ne Yapmalı?

Akü’nün Son Kullanma Tarihi ve Akü Ömrü İçin Ne Yapmalı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.