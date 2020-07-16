Huawei, 2020 yılında ne kadar para kazanmış?

Huawei’nin GSM operatörlerine hizmet sunan Carrier İş Birimi, kurumlara ve şirketlere ürün ve hizmet sunan Enterprise İş Birimi ile HUAWEI Tüketici Elektroniği Grubu sırasıyla; 22,5 milyar dolar, 5,13 milyar dolar ve 31,9 milyar dolar gelir elde etti.

Tüm dünyada koronavirüs salgınının etkileri önemli ölçüde hissedilirken, bilgi ve iletişim teknolojileri virüsle mücadele için önemli bir değer olmakla beraber ekonomik iyileşme için de kilit bir teknoloji haline geldi. Çinli firma, istikrarlı ağ operasyonlarını sürdürme, dijital dönüşümü hızlandırma, yerel salgınları önleme. ve yerel ekonomilere katkı sağlamak için sektörün tüm bileşenleriyle çalışma taahhüdünü yineledi.

Açık iş birliği ve küresel değer zincirlerine duyulan güven, içinde bulunduğumuz zor dönem sebebiyle her zamankinden daha önemli hale geldi. Firma, müşteri ve tedarikçilerine karşı yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edeceğini, şirketin gelecekte karşılaşacağı zorluklar ne olursa olsun, küresel dijital ekonomiye ve teknolojik gelişime katkıda bulunacağının bir kez daha altını çizdi.

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