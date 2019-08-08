Huawei, 2025 yılı için 10 mega-trend tahminini açıkladı

İSTANBUL (AA) - 5G kapsamı, yapay zeka (AI), ev robotu ve akıllı asistan kullanım oranları da dahil olmak üzere 2025 yılına kadar teknoloji eğilimlerini öngören Huawei, geleceği şekillendirecek 10 mega-trend tahminini açıkladı.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, şirket, veriler ve günlük kullanım örneklerinden yola çıkarak akıllı teknolojinin her sektöre nasıl nüfuz ettiğini gösteren Global Endüstri Vizyonu (GIV) Raporu'nu yayımladı.

2025 yılına kadar teknoloji eğilimlerini öngören Huawei, geleceği şekillendirecek 10 mega-trendini de açıkladı.

Buna göre, birinci sırada "Botlarla Yaşamak" geliyor. Son gelişmeler, algısal yapay zeka ve ağ teknolojileri, çeşitli ev ve kişisel senaryolarda robotiklerin kullanım oranını yükseltiyor. Global Endüstri Vizyonu, 2025 yılına geldiğimizde ev robotu kullanım oranının yüzde 14'e ulaşacağını öngörüyor.

İkinci sırayı "Üstün Görüş" alıyor. 5G, VR/AR, makine öğrenmesi ve diğer gelişen teknolojilerin gelişmesi, iş dünyası ve kültürlerimiz için yeni manzaralar açarak mesafelerin kalkmasını ve tarihin ötesini görmemizi sağlayacak. GIV, AR/VR kullanan şirketlerin oranının yüzde 10'a yükseleceğini tahmin ediyor.