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Huawei 4G patentlerini ihlal mi etti?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.09.2018 11:17 | Son Güncelleme

Şu sıralar Çinli şirketleri fazlasıyla kafasına takmış olan ABD, bu kez de Huawei’ye patent ihlali suçundan ceza verdi. İddiaya göre 4G ile ilgili bir ihlal söz konusu.

Huawei 4G patentlerini ihlal mi etti?

ZTE başta olmak üzere Çinli firmaların ABD ile başı belada. Huawei de son dönemde pazardan çıkmaya zorlanan markalar arasında. Şimdi de firma adına açılmış bir dava aleyhte sonuçlandı ve Çinli şirketin başı bir kez daha dertte.

ABD’nin Teksas eyaletinde bir mahkemenin verdiği karar, firmayı birden çok patentin ihlali konusunda suçlu buldu. İddiaya göre PanOptis isimli ABD firması, 2014 yılında Huawei’nin kendilerine ait olan patenti kullandığına dair uyarıda bulundu ve şirketle buluşma ayarladı. Hatta bu patentlerin kullanımı için makul lisanslama teklifleri de sunulacaktı ancak firma üç yıl boyunca bu uyarılara kulak asmadı ve en sonunda PanOptis firması geçtiğimiz yıl dava açtı.

Nihayetinde geçtiğimiz günlerde dava sonuçlandı ve Çinli şirket toplamda 5 patentin ihlalinden suçlu bulundu. Bu patentler 4G teknolojisiyle ilgili ve Nexus 6P, Mate 9 ve P8 Lite’ı etkiliyor.

Çinli şirket şayet temyizde de işi çözemezse tam 10,5 milyon dolar ceza ödeyecek.

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Anahtar Kelimeler:
Huawei 4G teknoloji

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