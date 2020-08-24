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Huawei 5 yıllık Huawei Mate 8'e güncelleme verdi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.08.2020 17:27 | Son Güncelleme

Huawei, Huawei Mate 8 kullanıcıları için müjde niteliğinde bir haber verdi. Huawei, 5 yıl önce satışa çıkarttığı Huawei Mate 8 için 222 MB boyutunda yeni bir güncelleme yayınladı.

Huawei 5 yıllık Huawei Mate 8'e güncelleme verdi!

2015 yılında piyasaya çok fazla telefon çıktı. Fakat bunların arasında iPhone 6s ve iPhone 6s Plus gibi güncelleme almaya devam sadece iki model kaldı. Hatta iPhone 6s serisi iOS 14 güncellemesini bile alacak cihazlar arasında yer aldı. Ancak bir sürpriz yaşandı ve iPhone 6s serisine Huawei Mate 8 de eklendi.

HUAWEİ MATE 8 GÜNCELLEMESİ ÇIKTI

Huawei Mate 8, 2015 yılında Android 6.0 ile piyasaya sürülen bir akıllı telefondu. 5 yıl boyunca Huawei tarafından güncelleme alan telefon, son olarak Android Oreo tabanlı EMUI 8.0 güncellemesini aldı. Huawei şimdi ise Huawei Mate 8 için yeni bir güncelleme yayınladı. 222 MB boyutundaki bu güncelleme ile birlikte Huawei Mate 8 güvenlik yaması sürümünü Temmuz 2020'ye yükseltti. Ayrıca Akıllı Şarj özelliği de Mate 8 cihazlara eklendi. Böylece pilin sürekli olarak şarj edilmesi önlendi ve pilin yıpranmasının önüne geçildi.

Huawei Mate 8 güncelleme

GÜNCELLEME ŞİMDİLİK ÇİN'DE AMA...

Huawei Mate 8 güncellemesi şimdilik Çin'deki Mate 8 kullanıcılarına sunulmuş durumda. Yakında güncellemenin diğer ülkelerdeki Huawei Mate 8 telefonlara da gönderilmesi bekleniyor. Benzer bir güncellemenin Huawei Mate 9, Huawei P9 ve Huawei P10 serisi akıllı telefonlara da sunulduğunu belirtelim.

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