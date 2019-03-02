Huawei, 5G canlı ağ bağlantısıyla video deneyimini yeniden tanımlıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ding, “Şu anda dünyayı kasıp kavuran 5G, bize yeni teknolojilerle güçlendirilmiş daha iyi bir yaşam sunuyor. Aynı zamanda, 5G'nin sağladığı Gbit/s seviyesi ile bağlantılar ve deneyimi ticarileştiren CloudX hizmetleri, küresel taşıyıcılara yeni iş fırsatları sunuyor.” ifadelerini kullandı.

- 5G, CloudX sayesinde video ve oyun deneyimini yeniden tanımlıyor

Açıklamaya göre, 5G’nin sunduğu yeni Air Fiber çözümü ile her yerde Gbit/s düzeyinde hızları deneyimlemek mümkün oluyor. Fiber geniş bant ile benzerlik gösteren Air Fiber, bit hızlarını on kat artırarak, taşıyıcıların sabit-mobil yakınsaması (FMC) özelliğine ulaşma hedefini biraz daha yakınlaştırıyor. Taşıyıcıların ticari faaliyetlerini büyütmesini kolaylaştıran 5G, aynı zamanda yoğun bant genişliği için kişisel, ev kullanımı ve sektörel talebi karşılamalarını da sağlıyor.

Birçok farklı servisi destekleyen 5G+Cloud (Bulut) birleşimi, video ve oyun gibi pek çok farklı içeriği de yeniden tanımlıyor. CloudX, bu 5G hizmetlerinin ana cazibe merkezi olarak konumlanıyor.

Büyük bant genişliği, düşük gecikme süresi ve bulut bilişim ile donatılmış güçlü özelliklere sahip olan Cloud Gaming, oyun oynamak için özel olarak ayrılmış donanımlardan akıllı telefonlara taşınıyor. Bu sayede, deneyim ve içerikten daha çok faydalanan taşıyıcılar, artık mobil kullanıcılarına üstün bir oyun deneyimi sunabiliyor.