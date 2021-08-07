Huawei 5G sorununu Mate 50 ile çözecek

ABD ambargosu ile birlikte Huawei ne yazık ki bir türlü istediği satış rakamlarına ulaşamadı. Şirket 29 Temmuz 2021 tarihinde çevrimiçi ortamda gerçekleştirdiği bir etkinlik ile P50 ve P50 Pro modellerini kullanıcılara sundu. Ancak bu modeller 5G olmadan tanıtıldı.

P50 ve P50 Pro modelleri Snapdragon 888 ve Kirin 9000 işlemcilerine sahip. Her ne kadar güçlü çipler olsa bile yine de 5G bulunmaması büyük bir eksiklik olarak görülüyor. Birçok akıllı telefon markası bu teknolojiye adapte oldu bile. Ancak Huawei ABD şirketlerinden hizmet alamadığı için bu teknolojiyi kullanamıyor.

Huawei tarafından geliştirilen bu iki modelin 5G özelliğine sahip olmaması satış rakamlarını önemli ölçüde etkileyecek gibi görünüyor. 5G teknolojisi ile birlikte yüzey akustik dalgaları ve toplu akustik dalgaları kullanılıyor. Bu tür teknolojiler hem performans hem de verimlilik açısından büyük bir destek sunuyor. Ancak bu tür sistemler ABD merkezli şirketler tarafından dağıtılıyor.

Huawei şu sıralar karşı karşıya olduğu ticaret yasakları nedeniyle 5G ekipmanlarına destek sunacak teknolojileri kullanamıyor. Bu nedenle akıllı telefon dünyasında bir miktar geride kaldığını söyleyebiliriz.

İşte bu sorun Huawei Mate 50 ailesi ile çözülecek. Mate 50 5G destekli Qualcomm Snapdragon 898 yongasını kullanacak. Bu yeni yonga sayesinde de Huawei 2022 yılının ikinci yarısında 5G akıllı telefon pazarında tekrar boy gösterecek.

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